Krasser GNTM-Job: Kilian Kerner ehrt diese zwei Kandidaten!

Kilian Kerner ist gerne ein Gastjuror bei Germany's Next Topmodel. In der aktuellen Staffel hat der Designer sogar eine Überraschung im Gepäck: Er verteilt den wichtigsten Job seiner gesamten Karriere! "Es wird ein Fotoshooting geben, es wird ein Videoshoot geben, es wird eine Riesen-Plakatkampagne. Meine Marke wird im Sommer 20 Jahre alt und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das Gesicht für 20 Jahre Kilian Kerner heute vergeben darf", verkündet er in der Show von Heidi Klum (50). Am Ende dürfen sich zwei Kandidaten über diese große Chance freuen: Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé sind die glücklichen Gewinner dieses Castings.

