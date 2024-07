Das hat Kilian Kerner in 20 Jahren Modebranche gelernt!

Kilian Kerner hat sich in der Modewelt einen echten Namen als Designer gemacht. Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es seine Mode. Mit Promiflash blickt er am Rande seiner eigenen Fashionshow auf der Berlin Fashion Week auf seine Karriere zurück und verrät, was er in all den Jahren so alles gelernt hat: "Ich habe in den letzten Jahren gelernt, Verträge besser zu lesen. Das war ein Prozess, dem ich früher gerne mal schauderhaft gegenüberstand. Das war eine harte Schule, die Konsequenzen zu spüren." Auch auf persönlicher Ebene habe er einiges mitgenommen: "Ansonsten habe ich gelernt, mir zu vertrauen und auf mich zu hören. Meinem Impuls und Gefühl zu folgen."

Für seine Kampagne zum 20-jährigen Jubiläum suchte sich Kilian zwei Germany's Next Topmodel-Kandidaten aus – Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé. Doch warum entschied sich der Modeschöpfer genau für die beiden Sieger der Castingshow? "Die beiden haben mich in Los Angeles einfach umgehauen. Ich habe Lea gesehen und es war um mich geschehen. Sie ist wunderschön. Auch Jermaine hatte es mir sehr schnell angetan und ich wusste, die beiden sind genau die Richtigen, um diese Kampagne umzusetzen", schwärmt er im Gespräch mit Promiflash. Die Looks aus 20 Jahren neu zu inszenieren, sei eine tolle Erfahrung gewesen.

Für seine Kollektion zum 20-jährigen Jubiläum hatte Kilian besondere Vorstellungen. Durch Zufall sei er darauf gekommen, wie er im Gespräch mit Promiflash ausplaudert: "Es war eine Sekunde, ein Telefonat mit einer Freundin. Wir redeten über Gefühlswelten und zack, das Konzept war da." Anschließend sei er in sein Büro gelaufen und habe angefangen zu drapieren. "Nach zehn Minuten war das erste Teil fertig und die Vision war geboren", erinnert sich Kilian und fasst zusammen: "Eine sehr emotional aufgeladene Kollektion. Sie bedeutet mir sehr viel."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Oude, Jermaine Kokoú Kothé und Kilian Kerner

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Kilian Kerner als Gastjuror bei GNTM

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Inspiration für Kilians Kollektion während eines Telefonats entstand? Super kreativ! Etwas ungewöhnlich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de