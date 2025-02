Kritik für Cathy Hummels: Sie zeigt Sohn Ludwig unverpixelt

Cathy Hummels (37) sorgt erneut für Diskussionen auf Instagram. In einem neuen Beitrag teilt die Moderatorin ein altes Foto von sich und ihrem Sohn Ludwig (7) mit den Fans. Das Bild stammt aus einer Zeit, als ihr Sohn noch ein Kleinkind war, und zeigt ihn unverpixelt mit auffälligen Herpes-Entzündungen auf den Lippen. Neben der Rückblende spricht Cathy auch offen über die gemeinsame Krankheit. "Mein Sohn und ich haben nicht nur den gleichen Körper geteilt, sondern teilen auch die wundersame Erkrankung Herpes", schreibt sie in der Bildunterschrift.

Die Reaktionen ihrer Follower lassen nicht lange auf sich warten – und fallen teilweise kritisch aus. Viele Nutzer werfen Cathy vor, damit erneut Grenzen der Privatsphäre ihres Sohnes überschritten zu haben, obwohl sie seit einiger Zeit dazu übergegangen ist, Ludwig in den sozialen Medien nur noch verpixelt zu zeigen. In den Kommentaren äußern einige Nutzer Unverständnis für den Beitrag: "Warum teilst du solche persönlichen Infos über Ludwig? Er kann doch gar nicht selbst entscheiden." Andere weisen darauf hin, dass es nicht notwendig sei, "Details über ein krankes Kind" öffentlich zu machen. Cathy verteidigt sich mit dem Hinweis, dass das Bild alt sei und Ludwig inzwischen ganz anders aussehe.

Cathy, die seit der Trennung von Fußballprofi Mats Hummels (36) das Leben als alleinerziehende Mutter bestreitet, ist kein Neuling in solchen Kontroversen. Als Influencerin mit Hunderttausenden Followern hat sie in der Vergangenheit immer wieder private Einblicke geteilt, was oft zu gemischten Reaktionen führte. Für ihre Beiträge im Netz erhält sie jedoch nicht nur kritische Rückmeldungen der Fans – auch ernstzunehmende Drohungen kennt Cathy nur zu gut.

