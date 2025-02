Sie sind die neuen Moderatoren von "Big Brother – Die Show"

Ende Februar startet die neue Staffel von Big Brother. Damit die Fans des Formats vollends auf ihre Kosten kommen, wird in diesem Jahr die Begleitsendung "Big Brother – Die Show" auf Sixx ausgestrahlt. In einer Pressemitteilung verrät Joyn nun, welche Hosts in dem Format ihre Meinung zu dem Verhalten der Kandidaten abgeben werden. Das Moderationsteam besteht aus Melissa Khalaj (35), Jochen Schropp (46), Jochen Bendel (57) und Elena Gruschka. In wechselnden Konstellationen berichten sie von Montag bis Freitag ab 19:15 Uhr über die Highlights aus dem Container und laden Gäste ins Studio ein, um gemeinsam mit den Fans über die Ereignisse zu diskutieren.

Die vier Talkmaster haben allesamt schon Erfahrung mit dem großen Bruder, denn sie waren bereits in den vergangenen Jahren als Hosts oder Gäste in der Late-Night-Show von "Big Brother" zu sehen. Die Viererkonstellation ist für Melissa trotzdem sehr aufregend. "Wir sind alle sehr unterschiedlich und decken somit auch verschiedene Perspektiven ab", erklärt sie im Gespräch mit dem Streamingdienst. Für die Podcasterin Elena ist der Job als TV-Moderatorin etwas ganz Neues: "Das jetzt im TV zusammen mit Voll-Profis machen zu dürfen, mit denen ich auch noch befreundet bin – ich kann mir nichts Schöneres vorstellen!"

Staffel 15 von "Big Brother" wird von den Fans schon mit Spannung erwartet. Auch in diesem Jahr wird es einen Livestream geben, der das Geschehen im Container rund um die Uhr zeigt. Allerdings soll das Experiment in diesem Jahr statt der bisherigen 100 Tage nur 50 Tage dauern. "Warum nur 50 Tage? So kann man die Charaktere nicht wirklich kennenlernen", beschwert sich deshalb ein User auf Instagram. In einem anderen Kommentar schreibt ein Fan allerdings: "Ich freue mich wie verrückt und lass mich überraschen."

Getty Images Melissa Khalaj beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Seven.One/Willi Weber. Die "Big Brother"-Bewohner und Jochen Schropp

