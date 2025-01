"Big Brother" bekommt ab Februar eine Begleitshow im Free-TV

Big Brother-Fans aufgepasst: Ab dem 25. Februar 2025 zeigt der TV-Sender Sixx eine Live-Begleitshow des beliebten Reality-Formats. Von Montag bis Freitag wird in "Big Brother – Die Show" ab 19:15 Uhr vom Gelände in Köln gesendet. Im Mittelpunkt der Sendung stehen Analysen der Geschehnisse im Container. "Unter der Woche ist Sixx jeden Abend live, jeden Abend gibt es Show. Wir lieben den direkten Dialog zu den Fans und lachen, lästern und diskutieren gemeinsam über alles, was im Container passieren wird", freut sich Senderchefin Ellen Koch.

Die 15. Staffel der Realityshow startet bereits am 24. Februar. Ab diesem Zeitpunkt kann das Publikum mithilfe von 65 Kameras die Bewohner 50 Tage lang beobachten – und das rund um die Uhr. In diesem Jahr ist es das erste Mal, dass die Teilnehmer statt 100 Tagen die Hälfte der Zeit absitzen müssen. Dafür bekommt der Gewinner außerdem 50.000 Euro Preisgeld statt der üblichen 100.000 Euro.

"Big Brother" wurde erstmals im Jahr 2000 in Deutschland ausgestrahlt und begeistert seitdem Fans mit spannenden Herausforderungen und der Dynamik unter den Teilnehmenden. Die Show ist weltweit eines der bekanntesten Reality-TV-Formate und hat seither zahlreiche Persönlichkeiten hervorgebracht, die auch nach ihrer Zeit im Container im Rampenlicht geblieben sind. In Großbritannien war sogar ein Ex-Butler von keinem Geringeren als König Charles III. (76) mit von der Partie. Wer dieses Jahr in Deutschland mitmischt, ist aktuell aber noch nicht bekannt.

"Big Brother – Die Show" ab dem 25. Februar 2025, montags bis freitags um 19:15 Uhr, live auf Sixx und auf Joyn.

"Big Brother – 24 Stunden Livestream" ab Montag, 24. Februar 2025 und die "Big Brother"-Tageszusammenfassungen ab Dienstag, 25. Februar 2025, immer montags bis freitags ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn.

Seven.One/Willi Weber. Die "Big Brother"-Bewohner und Jochen Schropp

OHLENBOSTEL,GUIDO/ActionPress Zlatko, Oliver Geissen, Aleks Bechtel, John, Andrea und Jürgen, in der ersten "Big Brother"-Staffel

