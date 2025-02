So entspannt sich Machine Gun Kelly nach Trennung von Megan

Machine Gun Kelly (34) hat seinen Fans in einer Instagram-Story einen Einblick in seinen Weg zur Selbstfindung nach der Trennung von Megan Fox (38) gegeben. Auf dem Foto sieht man, dass der Musiker sich in einer Art hyperbaren Sauerstoffkammer befindet und das Buch "Der Alchemist" von Paulo Coelho in der Hand hält. "Ich lese das jetzt schon zum vierten Mal", schrieb er zu seiner Story.

MGK und Megan trennten sich im Dezember letzten Jahres. Nur einen Monat zuvor verkündete die Schauspielerin ihre erneute Schwangerschaft, nachdem sie zuvor eine Fehlgeburt erlitten hatte. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine emotionale und künstlerische Fotoreihe, die sie nackt und mit schwarzer Farbe bedeckt zeigt, während sie stolz ihren Babybauch hält. Außerdem postete sie ein Bild eines positiven Schwangerschaftstests mit der Aufschrift "Yes". Mit den Worten "Nichts ist jemals wirklich weg. Willkommen zurück" betonte Megan, dass diese Schwangerschaft ein ganz besonderer Moment für sie sei.

Megan und MGK lernten sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen, während Megan sich von ihrem damaligen Ehemann Brian Austin Green (51) trennte, mit dem sie drei Kinder hat. Seitdem sorgte ihre leidenschaftliche und teils ungewöhnliche Beziehung regelmäßig für Schlagzeilen. MGK selbst hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung, mit der er eine enge Bindung pflegt. Die Schwangerschaft leitet nun ein neues Kapitel in ihrer Geschichte ein – ob als Paar oder getrennt, bleibt abzuwarten. Megan und MGK haben sich in der Vergangenheit schon öfter getrennt und dann wieder zueinander gefunden.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

