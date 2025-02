Timothée Chalamet und Robert Pattinson kommen zur Berlinale

Timothée Chalamet (29) und Robert Pattinson (38) werden in diesem Jahr bei der Berlinale erwartet. Das gab das Filmfestival in einer aktualisierten Gästeliste bekannt, die unter anderem Deadline vorliegt. Timothée, der als einer der talentiertesten Schauspieler seiner Generation gilt, wird zur deutschen Premiere seines Bob Dylan-Biopics "A Complete Unknown" erscheinen. Robert ist anlässlich der Vorstellung seines neuen Films "Mickey 17" vor Ort, der unter der Regie des gefeierten Filmemachers Bong Joon-ho entstanden ist. Beide Produktionen werden im Rahmen der Berlinale Specials gezeigt.

Die diesjährige Berlinale hat sich als Treffpunkt zahlreicher Stars etabliert. Neben Timothée und Robert reisen unter anderem auch Tilda Swinton (64), Jessica Chastain (47) und Jacob Elordi (27) nach Berlin, um ihre neuen Projekte vorzustellen. Während Tilda mit der Verleihung des Goldenen Ehrenbären geehrt wird, bringt Jessica ihr Drama "Dreams" mit. Der 27-jährige Euphoria-Star wiederum feiert die Weltpremiere seiner Serie "The Narrow Road to the Deep South". Filmgrößen wie Ethan Hawke (54), Marion Cotillard (49) und Vicky Krieps wurden ebenfalls als Gäste angekündigt, womit die diesjährige Gästeliste beeindruckend prominent ausfällt.

Für Timothée und Robert ist die Berlinale kein unbekanntes Pflaster. Timothée, der durch Filme wie "Call Me by Your Name" und "Dune" international bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als Mode- und Filmikone erarbeitet. Privat hält er sich jedoch stark zurück. Robert hingegen, einst Durchbruchstar der Twilight-Saga, hat sich längst als ernsthafter Charakterdarsteller etabliert. Mit anspruchsvollen Rollen, wie jüngst in "The Batman", beweist er immer wieder seine Wandelbarkeit.

Tilda Swinton in Cannes, Mai 2019

Getty Images Timothée Chalamet , Dezember 2024

