Tommy Pedroni und Paulina ist der Dschungel zu langweilig

Das Dschungelcamp ist in aller Munde. In diesem Jahr zoffen die Camper sich zwar auch fleißig, aber manchen ist das nicht genug. Unter anderem die Dschungel-Fans und Reality-Experten Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (28) haben sich ein bisschen mehr erwartet. Vor allem Tommy, der in seinen Formaten gerne mal für Zündstoff gesorgt hat, meint im Bild-Interview: "Ich finde, vor Ort fehlt ein bisschen dieses Drama – ich finde, da fehlt ein bisschen was." Das sieht auch seine Partnerin Paulina so – vor allem, weil "Stimmungsmacher" wie Alkohol fehlen, müssen die Camper für mehr Unterhaltung sorgen. "Aber bei den Sachen ist natürlich – du musst jeden Tag etwas abliefern. Weil die Leute müssen sich jeden Tag bewusst dazu entschieden, ihr Geld für dich auszugeben", erklärt sie.

Promis, die grundsätzlich und auch abseits der Kameras authentisch und vor allem unterhaltsam seien, haben dabei einen klaren Vorteil, so Tommy. "Unterhaltsam sein, das ist einfach die Person, wer du bist. Du bist unterhaltsam, wenn du auch hier in der wahren Welt bist, wo keine Kameras sind, dann bist du es auch im Dschungel", meint der gebürtige Franzose. Dennoch haben er und Paulina durchaus Spaß am Dschungel: "Es macht mir schon Spaß zuzuschauen, aber wir würden uns wünschen, dass da ein bisschen mehr passiert." Auch die privaten Geschichten kommen den beiden noch ein wenig zu kurz – Paulina meint, sie habe das Gefühl, manche Camper immer noch nicht richtig kennengelernt zu haben.

Trotz aller Kritik fiebern Tommy und Paulina mit den Dschungelkandidaten mit. Nach dem zweiten Exit waren die beiden Reality-TV-Stars allerdings auch ein bisschen schadenfroh. Es traf nämlich ganz überraschend Yeliz Koc (31) – eine Kandidatin, der einige nach ihrem Promi Big Brother-Sieg sicher große Chancen ausgerechnet hatten. Tommy und Paulina feiern ihren Auszug mit einem High-Five in ihrer Instagram-Story. "Sorry, aber sie hat leider wirklich nichts zu erzählen außer die zehnte Ausgabe von 'Wie gemein Jimi Blue ist'", erklärt Paulina. Und tatsächlich erzählte Yeliz, wenn es um Privates ging, im Dschungel hauptsächlich von ihren Problemen mit dem Vater ihrer Tochter, Jimi Blue Ochsenknecht (33).

RTL Der Dschungelcamp-Cast 2025

RTL Dschungelcamp-Kandidatin Yeliz Koc

