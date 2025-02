Tommy und Paulina schadenfroh über Yeliz Koc' Dschungel-Aus

Yeliz Koc (31) musste als zweite Kandidatin das diesjährige Dschungelcamp verlassen. Die Reality-TV-Bekanntheit war nach ihrem Exit sprachlos und kann noch immer nicht fassen, dass der Kampf um den Dschungelthron für sie vorbei ist. Weniger überraschend kam der Rausschmiss offenbar für ihre Reality-Kollegen Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (29). In ihrer Instagram-Story reagieren die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit und ihr Freund jubelnd mit einem High-Five auf Yeliz' Dschungel-Aus. "Sorry, aber sie hat leider wirklich nichts zu erzählen außer die zehnte Ausgabe von 'Wie gemein Jimi Blue (33) ist'", begründet Paulina die schadenfrohe Reaktion.

Nicht nur einmal während ihrer Zeit im Camp machte Yeliz die komplizierte Beziehung zu ihrem Kindesvater Jimi Blue Ochsenknecht zum Thema. Nachdem sie in den ersten Tagen am Lagerfeuer bereits verraten hatte, dass der "Wilde Kerle"-Star nach längerer Funkstille wieder Kontakt zu ihr und ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie (3) aufgenommen hatte, plauderte sie an Tag sechs noch weiter aus dem Nähkästchen. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin verriet im Gespräch mit Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23), dass der Kontakt nur durch ihren Anwalt zustande gekommen sei. Außerdem behauptete Yeliz, bis heute keine Entschuldigung für sein Verhalten bekommen zu haben.

Dass Yeliz trotz ihres Seelenstriptease die wenigsten Zuschaueranrufe bekommen hat, war für das Reality-Sternchen eine große Überraschung. Bei der Pressekonferenz nach ihrem Exit, bei der auch Promiflash anwesend war, brachte sie ihr Unverständnis zum Ausdruck. "Ich bin immer noch schockiert, dass ich raus bin", betonte Yeliz und fügte verwundert hinzu: "Ich bin auch echt verwundert, dass viele andere Kandidaten anscheinend mehr Anrufe hatten als ich, weil viele sich auch viele Aktionen geleistet haben, die ich jetzt nicht so toll fand. Aber ich habe jetzt teilweise schon gehört, wie ich gezeigt wurde."

RTL Yeliz Koc, Sam Dylan und Alessia Herren im Dschungelcamp 2025

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025

