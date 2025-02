Allison Holker will Motel abreißen, in dem ihr Stephen starb

Tänzerin Allison Holker (37), bekannt aus "So You Think You Can Dance", hat ein bewegendes Ziel vor Augen: Sie möchte das Motel in Encino, Kalifornien, in dem ihr Mann Stephen "tWitch" Boss (✝40) im Dezember 2022 verstarb, erwerben und niederreißen lassen. In ihrem neuen Buch "This Far: My Story of Love, Loss, and Embracing the Light" beschreibt sie, wie sehr sie diese Idee antreibe, um das tragische Kapitel abschließen zu können: "Eines Tages, Hand aufs Herz, wird dieses Motel aufhören zu existieren." Ihr Mann, der auch als DJ in der Talkshow von Ellen DeGeneres (67) auftrat, hatte in Zimmer 249 des Oak Tree Inn Suizid begangen.

In ihren Memoiren verrät Allison, dass sie zwar noch nicht wisse, wie sie die finanziellen Mittel aufbringen könne, um das Gebäude zu kaufen – dennoch wolle sie ihr Ziel nicht aufgeben. "Es ist mir egal, wie viel Geld es kostet, aber mein Wunsch ist es, es zu kaufen und abzureißen", betont die Dreifachmutter entschlossen. Ferner gibt Allison preis, welche Pläne sie nach dem Abriss des Motels habe: "Vielleicht werde ich anstelle des Motels ein wunderschönes Tanzstudio bauen."

Stephen und Allison heirateten im Jahr 2013 und galten lange als Traumpaar, das vor gemeinsamen Tanzauftritten und in den sozialen Medien für Begeisterung sorgte. Heute spricht Allison offen über die Trauerarbeit mit ihren Kindern und die Wichtigkeit, sich gegenseitig zu stützen. "Jeden Tag fühlen wir andere Emotionen – und manchmal ändert sich das sogar von Moment zu Moment", schilderte sie in einem Interview mit dem Magazin People.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / allisonholker Tänzerin Allison Holker mit ihren drei Kindern, Dezember 2024