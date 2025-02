Beleidigungen bei "Make Love, Fake Love"? Karina äußert sich

Dass die vergebenen Männer bei Make Love, Fake Love ganz schön rangehen, kommt in der Frauenvilla verständlicherweise gar nicht gut an. Dass deren Partnerinnen dann aber ausfallend gegenüber Karina Wagner (28) wurden – angeblich sogar Beleidigungen fielen, die nicht ausgestrahlt wurden – versteht die Single-Lady aber nicht. Immerhin wusste sie in der Show nicht, welcher ihrer potenziellen Partner vergeben ist. In ihrer Instagram-Story äußert sich die Beauty nun zu dem Thema. "Ich will gar nicht wissen, was da gesagt wurde, aber ich denke mir wirklich – wenn man sich doch auf so ein Format bewirbt, dann kommuniziert man doch die Grenzen für beide in dieser Partnerschaft. Wenn die Männer dann die Grenzen überschreiten, von denen ich ja nichts weiß, dann kann man doch nicht mir die Schuld dafür geben oder mich am Ende dafür beleidigen."

Karina habe für das Verhalten der Frauen in diesem Punkt kein Verständnis. Und sogar eine der Freundinnen, die selbst nicht nett über die einstige Der Bachelor-Kandidatin sprach, ist der Meinung, dass so manche ihrer Leidensgenossinnen mit ihren Aussagen eine Grenze überschritten haben. Welche Schimpfwörter im Detail gefallen sind, verriet Smilla nicht. In ihrer Instagram-Story fand sie aber klare Worte. "[Ich] appelliere hier mal an die ein oder andere der Ladys vielleicht mal zu ihren Aussagen gegen Karina zu stehen. Nur weil es nicht reingeschnitten wurde, heißt es nicht, dass harte Beleidigungen, für die es sogar Abmahnungen gab, nicht gefallen sind", stellte sie klar und fügte hinzu: "Die Richtigen fühlen sich da bestimmt angesprochen, soviel zum Thema Girls Girl... da waren meine Aussagen zwar nicht richtig, aber dennoch harmlos.“

Nicht nur durch Taten, auch durch Worte haben die männlichen Kandidaten in der Villa der vergebenen Frauen schon für Aufruhr gesorgt. Vor allem Maurice – der Partner von Smilla – hat mit seinen Aussagen wohl eine Grenze überschritten. "Langsam gehts in die Eier. [...] Russinnen sind immer versaut ohne Ende. Einfach geiler Sex. Ich glaube, [Karina] hat es faustdick hinter den Ohren", meinte er im Gespräch mit seinen Mitstreitern.

