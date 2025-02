Demi Moores Ex Daniel Humm ist mit Schauspielerin verlobt

Im September des vergangenen Jahres wurde Chefkoch Daniel Humm beim Knutschen mit Annabelle Dexter-Jones erwischt. Kurz darauf hat er seine Beziehung zur Schauspielerin öffentlich gemacht – und jetzt kommt auch schon die nächste Überraschung: Sie sind verlobt! Das bestätigt der Restaurantbesitzer auf seinem Instagram-Account, wo er liebevoll schreibt: "Wenn du es weißt, weißt du es. Bei dir war es so offensichtlich. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass jemand so Besonderes existiert und du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist. Gemeinsam werden wir diese Reise für immer machen. Ich liebe dich." Dazu teilt er ein Foto von sich und der "Succession"-Bekanntheit, vertieft in einen innigen Kuss, und einem Gemälde der Schauspielerin. Darauf trägt sie einen großen Klunker am Finger.

Auch ein Insider bestätigt die frohe Kunde gegenüber Page Six, verrät allerdings keine weiteren Details zu den Hochzeitsplänen oder wie der Antrag verlaufen ist. Wie Daniel unter dem Post allerdings noch ankündigt, scheint der Antrag während der Porträtsitzung passiert zu sein. Annabelle trägt in den Fotos den gleichen Mantel mit Leopardenprint wie auch ihre gemalte Version auf der Leinwand. Außerdem schreibt Daniel an den Maler gerichtet: "Danke, dass du Teil dieses besonderen Moments bist und ihn zum Leben erweckt hast."

Der Starkoch gehört zu den besten der Welt. Allerdings ist er nicht nur für seine Kochkünste bekannt, sondern auch für seine berühmte Ex: Demi Moore. Obwohl die Beziehung zwischen der "Ghost"-Darstellerin und dem Koch nicht lange hielt, schienen sie von März 2022 bis November des gleichen Jahres ziemlich glücklich miteinander. Doch zum Ende der Romanze erzählte ein Insider gegenüber Us Weekly: "Sie ließen sich einfach treiben, anstatt sich auf eine intensive Beziehung einzulassen."

Instagram / danielhumm Daniel Humm und Annabelle Dexter-Jones, Februar 2025

KCS Presse / MEGA Daniel Humm und Demi Moore im Juni 2022

