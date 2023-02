Will sich Demi Moore nach Trennung nun Tom Cruise schnappen?

Hat sie sich schon neu verliebt? Demi Moore (60) und der Sternekoch Daniel Humm hatten im vergangenen Jahr ihre Beziehung verkündet. Nach nur wenigen Monaten soll aber im Januar 2023 bereits wieder Schluss bei dem Paar gewesen sein. Bisher bestätigte weder die Schauspielerin noch der Gastronom die Trennungsgerüchte. Nun wird gemunkelt, dass die Ex von Ashton Kutchen einen neuen Mann im Blick habe – möchte Demi sich jetzt Tom Cruise (60) angeln?

Das deutete ein Insider jetzt im Gespräch mit Radar an! "Sie ist hinter Tom her, nervt ihn mit der Frage, ob er wieder mit ihr zusammenarbeiten will", erklärte der Informant. Die 60-Jährige habe schon seit einem Filmprojekt in den 90ern ein Auge auf den Mission: Impossible-Star geworfen und dieser soll nicht abgeneigt von ihren Avancen sein: "Er hält sie nicht gerade davon ab", verriet die Quelle und fügte hinzu: "Niemand denkt, dass es [bei den beiden] nur um die Arbeit geht."

Aber könnte die dreifache Mutter sich so kurz nach dem angeblichen Liebes-Aus schon wieder auf etwas Neues einlassen? Wie ein weiterer Informant schon zuvor verraten hatte, scheint Demi immerhin wenig unter der Trennung zu leiden: "Sie ist glücklich und genießt die Zeit mit ihren Kindern und ihren Freunden", hatte der Promi-Kenner gegenüber Us Weekly deutlich gemacht.

KCS Presse / MEGA Daniel Humm und Demi Moore bei den French Open 2022

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Demi Moore im Oktober 2019

