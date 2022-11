Ist zwischen Demi Moore und Daniel alles aus und vorbei?

Gehen Demi Moore (60) und Daniel Humm von nun an getrennte Wege? Im vergangenen März wurde die Schauspielerin erstmals mit dem Sternekoch in Verbindung gebracht. Einen Monat später bestätigte dann der Schweizer Gastronom die Beziehung zu der "Ghost"-Darstellerin. Seitdem zeigten sich die Turteltauben hin und wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Doch nach nur wenigen Monaten Beziehung soll jetzt zwischen Demi und Daniel wieder alles vorbei sein!

Wie US Weekly jetzt erfahren haben will, soll die Liebe von Demi und Daniel nach nur wenigen Monaten Beziehung jetzt ein jähes Ende gefunden haben: "Sie ließen sich einfach treiben, anstatt sich auf eine intensive Beziehung einzulassen", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin. Demi und Daniel äußerten sich bis dato nicht zu den Trennungsgerüchten.

Im vergangenen Juni stellte Demi ihren Freund erstmals den Fans auf Instagram vor: Die süßen Aufnahmen zeigen das Paar während eines Urlaubes in New York. "Zu Besuch im Palast der Könige und Königinnen... Swipe, um die Königin zu sehen", schrieb die 60-Jährige unter dem Post und fügte dabei ein Hunde- und ein Krönchen-Emoji hinzu.

KCS Presse / MEGA Daniel Humm und Demi Moore im Juni 2022

Instagram / demimoore Demi Moore und Daniel Humm im Juni 2022

Instagram / demimoore Demi Moore und Daniel Humm im Juni 2022

