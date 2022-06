Die Fans von Demi Moore (59) sind begeistert! Seit einiger Zeit wurde vermutet, dass die Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Daniel Humm. Im April bestätigte dann der Schweizer Gastronom die Beziehung zu der "Ghost"-Darstellerin! Immer mehr Paparazzi-Bilder zeigten das frisch verliebte Paar – unter anderem auch bei den French Open. Jetzt gab auch Demi ihre neue Beziehung via Social Media bekannt!

Vor zwei Tagen veröffentlichte Demi auf ihrem Instagram-Account die ersten Bilder mit ihrem Freund Daniel! Die süßen Aufnahmen zeigen das Paar während eines Urlaubes in New York: Auf einem Pic sieht man, wie der Gastronom seiner Freundin Demi einen Kuss auf die Stirn gibt, während diese über beide Ohren grinst. Auf dem zweiten sind die Schatten des Paares zu sehen, während auf dem letzten Bild der Reihe Demi und Daniel mit ihrem Hund Pilaf posieren. Unter den Post schrieb sie: "Zu Besuch im Palast der Könige und Königinnen... Swipe, um die Königin zu sehen" und fügte dabei ein Hunde- und ein Krönchen-Emoji hinzu.

Demis Follower sind ganz aus dem Häuschen: "Ich freue mich so sehr für euch!" oder "So süß! Danke, dass du das mit uns teilst!", hieß es unter anderem in den Kommentaren. Grund genug für Demi ihre Follower mit weiteren süßen Pärchen-Pics zu versorgen: Vor wenigen Stunden postete die Dreifach-Mama weitere Bilder, die sie und ihren Liebsten Daniel bei den French Open in Paris zeigen.

Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Daniel Humm im Juni 2022

Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Daniel Humm im Juni 2022

Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Daniel Humm im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de