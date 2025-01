Mike Heiter äußert sich mit Screenshots zum Elena-Skandal

Die öffentliche Schlammschlacht zwischen Mike Heiter (32) und Elena Miras (32) geht in die nächste Runde. Vor wenigen Tagen schoss die Mutter einer Tochter scharf gegen ihren Ex-Partner. Demnach soll sich der Verlobte von Leyla Lahouar (28) nicht um das gemeinsame Kind kümmern. Diese Anschuldigungen widerlegt Mike nun in Form von Screenshots, die er in seiner Instagram-Story teilt. Darauf zu sehen ist ein Chatverlauf, der zeigt, dass der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer mehrfach versucht hat, Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen. Doch so wie es scheint, verwehrte Elena ihm diesen mehrfach. Die Zeitangaben auf den Screenshots stammen aus einem Zeitraum von 2021 bis Dezember 2024.

Zu den Screenshots schreibt Mike: "Ich hasse es, das machen zu müssen. Es ist kein Statement gegen Elena [...]. Ich bin aber gezwungen, die Anschuldigungen gegen mich zu widerlegen. [...] Wir stehen in der Öffentlichkeit und ihr habt es verdient, die Wahrheit zu wissen." Der Vater einer Tochter betont, dass diese Äußerung die letzte sein wird. Er wolle öffentlich nicht mehr dazu sagen.

Aber wie ist es überhaupt zu dem öffentlichen Schlagabtausch gekommen? Vor wenigen Tagen veröffentlichte Elena ein Video, in dem sie über die Vater-Tochter-Beziehung auspackte. "Mir ist wichtig, dass die Wahrheit endlich gehört wird, weil ich vier Jahre lang geschwiegen habe. Ich habe alles über mich ergehen lassen. Jede Lüge, jede Aussage, [...]", erklärte sie im Netz und fügte hinzu: "Die Möglichkeit, Aylen zu sehen, hat Mike jederzeit. Er kann mir jederzeit schreiben oder mich anrufen. Er weiß, ich werde irgendwas finden, wann wir einen Termin ausmachen können." Elena und Mike lernten sich 2017 bei Love Island kennen und lieben. Ein Jahr später durften sie die kleine Aylen auf der Welt begrüßen. 2020 folgte dann die überraschende Trennung der beiden.

Anzeige Anzeige

Joyn Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Ayleen im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige