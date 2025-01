Elena Miras meint: Tochter Aylen ist nicht Mikes Priorität

Vor wenigen Stunden veröffentlichte Elena Miras (32) den zweiten Teil ihrer ausführlichen Instagram-Statements, in dem sie über ihren Ex-Freund Mike Heiter (32) und dessen Beziehung zu der gemeinsamen Tochter Aylen spricht. In diesem Video fokussiert sie sich auf Mikes Beschwerden, nicht genug über sein Kind zu wissen. Die alleinerziehende Mama hat dazu eine klare Meinung: Sie sehe sich nicht in der Pflicht, ihn auf dem Laufenden zu halten, wenn er sich nicht von selbst um eine Vater-Tochter-Beziehung bemühe. "Vor [Promi Big Brother] wurde meine Tochter zehn Minuten lang ausgefragt. Und wisst ihr warum? Damit [Mike] in der Show diese Fragen hätte beantworten können", plaudert sie aus.

Diese Aktion soll lediglich dazu gedient haben, damit der Kindsvater vor den Zuschauern als interessierter Vater wahrgenommen wird. Elena wirkt fix und fertig, als sie weinend weiterspricht: "Das ist für eine Mutter schon das Schlimmste überhaupt – wenn ich sehe, dass alles, was er macht, für diese beschissenen Kameras ist." Trotz allem habe die 32-Jährige keine Zweifel daran, dass Mike seine Tochter liebe. Sie sei aber überzeugt davon, dass der Dschungelcamp-Star seine Prioritäten anders setze – Luxussachen, Reisen und Klamotten seien ihm laut Elena wichtiger. Für das eigene Kind sei dann aber angeblich kein Geld übrig. "Wenn sie seine Priorität wäre, dann wäre alles anders", ist die Schweizerin sich sicher.

Jahrelang schwieg der einstige Love Island-Star zu diesem Thema. Es ist das erste Mal, dass sie sich öffentlich dazu äußert – doch was verspricht sie sich nun davon? "Mein größter Wunsch ist es für Aylen, dass Mike sich ändert und Aylen seine Nummer eins sein wird, wie bei mir", beendet sie ihr Statement und ergänzt, dass sie sehr darauf hoffe, dass die Kleine nicht irgendwann enttäuscht von ihrem Vater sei. "Kein Kind der Welt hat das verdient, egal von welchem Elternteil", betont sie.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter

RTL Elena Miras, TV-Persönlichkeit

