Kate Cassidy teilt Erinnerungen an Beziehung mit Liam Payne

In einem emotionalen Interview mit The Sun hat Kate Cassidy über ihre Beziehung mit dem verstorbenen Sänger Liam Payne (✝31) gesprochen. Darin offenbart die Influencerin, dass sie den One Direction-Star seit ihrer Kindheit bewundert habe und ihre Liebe wie aus einem "Märchen" gewesen sei. Die beiden seien sich im September 2022 in einer Bar in Charleston, South Carolina, begegnet, wo Liam sie nach ihrer Telefonnummer gefragt habe. Nach einem ersten Date beim Bowling soll der Sänger sogar seinen Rückflug verschoben haben, um mehr Zeit mit Kate verbringen zu können. "Er war einer der besten Menschen, die ich jemals getroffen habe. All das andere war mir egal. Unsere Beziehung war voller Liebe, Lachen und Licht", sagt Kate rückblickend.

So offen wie nie gibt der Social-Media-Star Einblicke in ihre gemeinsame Zeit mit Liam. Darunter bisher ungesehene Fotos und Videos von Ausflügen nach DisneyWorld, Dubai, Lappland und Paris. Kurz vor Liams Tod im Oktober 2024 verbrachten die beiden noch ein paar gemeinsame Tage in Argentinien – eines der Fotos zeigt Liam lächelnd auf einem Pferd. Die 25-Jährige erinnert sich an viele gemeinsame Reisen und schöne Momente, in denen sie sich "wie Kinder" benommen hätten. Sie erzählt auch von dem Moment, in dem Liam ihr seine Liebe gestanden habe: "Wir lagen im Bett und schauten einen Film und er sagte: 'Möchtest du meine Freundin sein und möchtest du mit mir zusammenziehen? Ich liebe dich wirklich.'"

Während Liam ihr die großen Abenteuer zeigte, brachte sie ihm ein Stück Normalität. "Wir wollten eine Zukunft miteinander haben, wir sprachen immer über Heirat und Kinder in der Zukunft", erzählt sie emotional. Doch es kam alles anders, als der Weltstar mit nur 31 Jahren auf tragische Weise sein Leben verlor. Der Verlust ihres Partners hinterlässt eine Leerstelle in Kates Leben, die sie mit Erinnerungen und ihrer tiefen Liebe zu ihm bewahren möchte.

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im Oktober 2024

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy