Deshalb verließ Kate Cassidy Argentinien kurz vor Liams Tod

Kate Cassidy, die Partnerin des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), hat in einem emotionalen Interview mit The Sun erstmals über die letzten Tage vor seinem tragischen Tod gesprochen. Der ehemalige One Direction-Star starb am 16. Oktober des vergangenen Jahres durch einen Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien. Kate flog nur wenige Tage zuvor zurück in die USA und äußerte nun ihre große Reue über diesen Schritt. "Wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, wäre ich niemals gegangen", erklärte sie gegenüber der britischen Zeitung. Sie betonte, ihre Abreise habe nichts mit Streitigkeiten oder einer Trennung zu tun gehabt, sondern sei notwendig gewesen, um sich um ihren gemeinsamen Hund Nala zu kümmern.

In dem aufwühlenden Gespräch beschrieb Kate ihre Beziehung zu Liam als eine "Märchenromanze", die trotz seiner bekannten Kämpfe mit mentaler Gesundheit und Suchtproblemen unter großer gegenseitiger Unterstützung gestanden habe. Liam sei bei ihrer Abreise glücklich und positiv gewesen. Die Netzbekanntheit könne sich nicht erklären, wie es zu dem tragischen Unfall kam, sei sich jedoch sicher, dass es kein Suizid gewesen sei. Die Ereignisse jener Nacht werden derzeit von den argentinischen Behörden untersucht. Mehrere Angestellte des Hotels stehen unter Verdacht und wurden angeklagt. Kate, die nach Liams Tod in ihre Heimat New Jersey zurückgekehrt ist, versucht seither, mit der Trauer fertig zu werden, und sagte, dass sie regelmäßig einen Therapeuten aufsuche.

Kate und Liam hatten sich im September 2022 in den USA kennengelernt und seitdem eine enge Bindung aufgebaut. Kate erinnert sich in dem Interview mit der britischen Zeitung an ihre gemeinsame Zeit als die glücklichste ihres Lebens. Die Nachricht von seinem Tod habe sie in Schock versetzt. "Ich denke jede Sekunde an ihn", gab sie zu und schilderte, wie schwer es ihr falle, ein Leben ohne ihren "Seelenverwandten" zu führen – ein Verlust, den sie immer noch nicht vollständig realisieren könne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Cassidy im November 2024