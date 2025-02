Kein Kontakt mit Sohn George? Chris Broy bezieht Stellung

Vergangenen Monat sprach Eva Benetatou (32) öffentlich über die Beziehung zwischen ihrem Ex Chris Broy (35) und dem gemeinsamen Kind George. Die einstige Der Bachelor-Kandidatin erzählte, dass schon länger kein Kontakt zwischen dem "Erzeuger" und seinem Sohn bestehe. Das bestätigt Chris in seiner Instagram-Story – erklärt dabei aber seine Sicht der Dinge. "Ja, es stimmt, dass ich ihn länger nicht gesehen habe. Aber Leute: Ich war immer da. Ich habe immer alles versucht", betont er und fügt hinzu: "Überlegt euch bitte: Es muss doch irgendwas passiert sein, dass ich auf einmal sage: 'Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt ist Stopp. Es geht einfach nicht mehr.'"

Der Realitystar beteuert, sich immer an alle Abmachungen mit der Mutter seines Kindes gehalten zu haben. Inzwischen habe er aber die Nase voll. Was genau vorgefallen sei, verrät er nicht. Hinzu komme aber noch, dass sein Sohn oft nicht in Deutschland sei. "Ob er jetzt in Dubai war oder in Griechenland war", zählt Chris auf. Von ihm sei erwartet worden, ebenfalls an diese Orte zu fliegen, wenn er sein Kind sehen wolle. Während der 35-Jährige darüber spricht, treten ihm die Tränen in die Augen. "Ich mache auch Fehler. Wir machen alle Fehler. [...] Ich versuche immer das Beste und das habe ich auch immer gegeben", gibt er zu. Im Moment sei er aber dabei, wieder aktiv den Kontakt zu seinem Kind zu suchen. Er wirkt hoffnungsvoll, dass er trotz der Vorfälle aus der Vergangenheit wieder eine Vater-Sohn-Beziehung zu dem kleinen George aufbauen kann.

Laut eigener Aussage habe er nie gewollt, dass das Thema an die Öffentlichkeit gerät. "Ich weiß auch gar nicht, was gerade mit allen Mädels los ist, die die Väter angreifen wollen", bezieht sich der Are You The One – Reality Stars in Love-Star auf den aktuellen Konflikt zwischen Mike Heiter (32) und Elena Miras (32). "Ich fühle Mike komplett", stellt er sich auf die Seite seines Reality-Kumpels und betont aber, dass er selbst nicht noch mehr zu seiner Angelegenheit sagen wolle.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn George

Anzeige Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy im Januar 2025

Anzeige Anzeige