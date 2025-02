Yeliz Koc meldet sich zu Jannik und Gerdas Netz-Zoff zu Wort

Gerda Lewis (32) und Jannik Kontalis stritten sich öffentlich wegen eines Videos aus ihrer gemeinsamen Zeit. Nun meldet sich auch Yeliz Koc (31), die neue Partnerin des Influencers, im Interview mit RTL zu Wort: "Ich kann mir vorstellen, dass sie noch etwas an ihm hängt, weil Jannik ist ja auch ein guter Kerl. Sonst wäre ich ja jetzt auch nicht wieder mit ihm eine Beziehung eingegangen." Außerdem erklärt Yeliz, dass sie sich nicht von dem Video, in dem Gerda ihren Ex "Schatz" nennt, provoziert gefühlt habe: "Ich glaube, ihn hat es mehr gestört, als mich. [...] Wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade ganz andere Sachen im Kopf als Gerda oder irgendein Video, das sie gepostet hat."

Im Gegensatz zu Yeliz scheint sich Jannik ziemlich an dem Clip gestört zu haben. Er kommentierte das TikTok-Video seiner Verflossenen: "Junge, Junge. Ich habe gecheckt, dass du noch sehr an mir hängst. [...] Kannst du damit aufhören? Es ist einfach unfassbar respektlos und unnötig, so etwas zu posten, wenn ich in einer Beziehung bin." Yeliz kann die Reaktion verstehen, wie sie im Gespräch mit dem Sender zugibt: "Ich habe nicht mit ihm geschimpft, dass er da jetzt irgendwie kommentiert hat. Manchmal muss man einfach etwas loswerden."

Gerda hingegen reagierte auf Janniks Kommentar und stichelte: "Ich wusste gar nicht, dass du als Beziehungscoach tätig bist. Und was den Punkt mit dem Respekt angeht: Gut, dass du jetzt weißt, was das eigentlich bedeutet. Mr. Beziehungsratgeber." Gerda und Jannik trennten sich bereits im Herbst 2024 kurz bevor Jannik mit Yeliz für Prominent getrennt vor der Kamera stand.

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

