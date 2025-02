Diese neuen Details sind zu Gisele Bündchens Baby bekannt

Gisele Bündchen (44) begrüßte kürzlich ihr drittes Kind. Gemeinsam mit ihrem Partner Joaquim Valente (35) freut sich die Beauty über den Nachwuchs, behielt alle Einzelheiten allerdings erst einmal für sich. Nun plaudert ein Insider im Gespräch mit People einige spannende Details aus. Demnach soll das Model einen Jungen auf die Welt gebracht haben. Während die Quelle den ersten Vornamen des Kindes geheim hält, soll der zweite Vorname eine Anspielung auf Giseles Liebe zur Natur sein und River lauten.

Auch die Geburt des Kindes wurde vorerst nur durch eine Quelle bestätigt. Am 5. Februar berichtete TMZ, dass sich die Mutter von Vivian Lake (12) und Benjamin Rein (15) über die Geburt ihres dritten Kindes freuen durfte. Die stolze Mutter soll überglücklich sein und ihr und ihrem Spross gehe es ausgezeichnet. Inwieweit Joaquim in die Geburt involviert war, ist bislang nicht bekannt.

Der Jiu-Jitsu-Trainer und die Brasilianerin sind seit dem Sommer 2023 ein Paar – etwa einen Monat, nachdem die Scheidung des Covergirls von ihrem Ex-Mann Tom Brady (47) vollendet wurde. Joaquim und Gisele sind bislang nicht vor den Altar getreten, allerdings genießen sie das Leben als Patchworkfamilie. "Ihre Kinder mögen ihn wirklich", verriet ein Informant im Oktober gegenüber Us Weekly. Die Teenager und die Turteltauben wohnen gemeinsam in einem Haus in Miami und haben auch schon einige Urlaube zusammen verbracht.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

