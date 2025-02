Gisele Bündchen heißt ihr erstes Kind mit Joaquim willkommen

Gisele Bündchen (44) hat ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund Joaquim Valente (35) zur Welt gebracht. Das brasilianische Supermodel soll laut Berichten von TMZ kürzlich entbunden haben. Sowohl Mutter als auch Baby seien wohlauf. Es ist das dritte Kind für Gisele, die mit ihrem Ex-Mann Tom Brady (47) bereits Tochter Vivian Lake (12) und Sohn Benjamin Rein (15) hat. Genauere Details zur Geburt oder zum Namen des Neugeborenen wurden bisher nicht öffentlich gemacht.

Das Paar soll Medienberichten zufolge seit zwei Jahren zusammen sein. Ihre Beziehung halten die beiden allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gisele und Joaquim wurden erstmalig im Jahr 2021 zusammen gesehen, nachdem sich die 44-Jährige von NFL-Legende Tom Brady getrennt hatte. Trotz der medialen Aufmerksamkeit scheinen die beiden ihre Liebe privat zu genießen. Ob und wann sich Gisele selbst zu den erfreulichen Nachrichten äußern wird, bleibt abzuwarten.

Für Gisele steht seit Jahren die Familie an erster Stelle. Nach ihrer erfolgreichen Karriere als Supermodel reduzierte sie bereits früher ihre beruflichen Aktivitäten, um sich auf ihr Leben als Mutter zu konzentrieren. Während ihrer Schwangerschaft machte ein Insider deutlich, wie sehr ihr die Erziehung ihrer Kinder am Herzen liegt – und wie groß ihre Vorfreude auf das neue Familienmitglied ist. "Sie freut sich darauf, eine friedliche und liebevolle Umgebung für die ganze Familie zu schaffen", erklärte die Quelle gegenüber People. Joaquim ist bekannt dafür, Wert auf Disziplin und körperliche Fitness zu legen – ein Aspekt, der das Paar zu verbinden scheint. Fans dürfen gespannt sein, ob die beiden bald Einblicke in ihr Familienleben mit dem neuen Nachwuchs geben werden.

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen in Miami, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady im Mai 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige