Ekaterina Leonova soll bereits seit Monaten vergeben sein

Ist Ekaterina Leonova (37) etwa wieder in festen Händen? Wie Bild erfahren haben will, ja! Ein Insider soll gegenüber dem Blatt verraten haben, dass die Profitänzerin schon seit 2024 in einer glücklichen Beziehung sei. So haben sie angeblich die vergangenen Feiertage im Dezember schon miteinander verbracht. "Die beiden haben bereits Weihnachten zusammen gefeiert", berichtete eine Ekaterina nahestehende Quelle.

Zudem möchte das Blatt herausgefunden haben, dass es sich bei dem neuen Mann an der Seite der Let's Dance-Berühmtheit um den 32-jährigen Ilya handeln soll, der als Co-Choreograf und Tänzer im Phantasialand zugange ist. So teilt er wohl genauso wie Ekat die Leidenschaft für Tanz und Musik. Eine weitere Gemeinsamkeit: Sowohl Ilya als auch Ekat stammen gebürtig aus Russland. Ob die zwei tatsächlich gemeinsam durchs Leben gehen, ist aber bisher nicht bestätigt. Die 37-Jährige hat bisher nicht zu ihrem vermuteten Liebesglück geäußert.

Allerdings wurde schon vor einigen Monaten spekuliert, ob Ekat womöglich einen neuen Mann kennengelernt hat. "Das sag' ich nicht", meinte sie auf Nachfrage in einem Interview mit RTL. Doch fügte sie ihrem Statement noch ein zufriedenes "Ich bin glücklich" hinzu und erklärte, dass sie sich zu ihrem Beziehungsstatus nicht äußere, wenn noch nichts in trockenen Tüchern ist. Doch "wenn er definitiv feststeht, dann werde ich euch allen vorstellen und sagen: Das ist er".

Instagram / ilya_viarmenich Ilya Viarmenich im Januar 2018

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

