Für diesen Promi-Camper platzt der Dschungel-Traum an Tag 15

Im Dschungelcamp wird weiterhin fleißig ausgesiebt. Von anfangs zwölf Promis befinden sich nur noch sieben Stars im australischen Urwald – und auch heute müssen die Fans wieder Abschied nehmen. Doch welcher Kandidat muss so kurz vor dem Finale seine Siebensachen packen und auf das satte Preisgeld verzichten? Wie Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) den Campern am Lagerfeuer eröffnen, hatten Alessia und Maurice die wenigsten Anrufe und müssen deshalb zittern. Am Ende fällt die Wahl auf Maurice – er muss das Camp räumen.

Dabei wäre Maurice so gerne noch geblieben und hätte liebend gerne um die Krone gekämpft – im Gegensatz zu Alessia. Vor der Verkündung fleht sie darum, dass die Zuschauer nicht für sie angerufen haben. "Du willst die Krone gar nicht?", fragt Sonja Zietlow ganz verdutzt. "Ich will zu meiner Familie, bitte", erwidert Alessia unter Tränen. Vor allem Lilly Becker (48) zeigt sich extrem schockiert von Maurice' Rauswurf: "Wow, das hätte ich nicht erwartet." Als Alessia Maurice umarmt, flüstert sie ihm ins Ohr: "Maurice, ich hätte mir echt gewünscht, dass ich lieber gehe." Doch sind Sonja und Jan Köppen überrascht von der Wahl der Zuschauer? "Überrascht, na ja, sagen wir, er hat uns sehr viel Spaß gebracht, aber heute konnte er die Unterhaltung nicht so durchziehen, deshalb bin ich nicht so ganz überrascht", gibt Jan zu.

Damit folgt Maurice Anna-Carina Woitschack (32), die am Tag zuvor ihre Koffer packen musste. Im Gegensatz zu Maurice war die Schlagersängerin aber nicht ganz so betrübt. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, gab die Musikerin zu, dass die Erleichterung über den Auszug die Enttäuschung überwiege. "Das war eine harte Zeit, gute zwei Wochen, und ich bin froh, dass ich nicht abgebrochen habe. [...] Man freut sich jetzt auch, das Projekt abzuschließen und seine Liebsten wiederzusehen – das ist das Größte", schwärmte sie.

RTL Maurice Dziwak, Teilnehmer des Dschungelcamps 2025

RTL Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

