Neu-Papa Henry Cavill genießt Spaziergang mit seinem Baby

Henry Cavill (41) und seine Partnerin Natalie Viscuso genießen derzeit die Sonne in Australien, während der Schauspieler sich auf seinen neuesten Film vorbereitet. Am vergangenen Samstag wurde das Paar bei einem Spaziergang an der Gold Coast in Queensland gesichtet – dabei hatten sie auch ihr gemeinsames Baby im Kinderwagen dabei. Auf diesen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigt der Brite sich lässig und stilvoll gekleidet in einem weißen Hemd und dunklen Jeans, während Natalie mit einem schwarzen Maxikleid unter einer grünen Strickjacke auffällt. Der Name und das Geschlecht des Kindes sind bisher nicht bekannt, da die beiden ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Die beiden verkündeten im April vergangenen Jahres stolz, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Natalie, die als Produzentin arbeitet, teilte die Ankündigung damals mit einem Bild auf Instagram, auf dem sie eine Jeansjacke mit der Aufschrift "Mama" trug. "Ich freue mich so sehr auf diesen nächsten Lebensabschnitt", schrieb sie dazu. Henry seinerseits suchte im Juni desselben Jahres über Social Media augenzwinkernd nach Erziehungstipps und scherzte, dass er plane, mit seinem Kind "Warhammer"-Figuren zu basteln.

Henry, der vor allem durch seine Rolle als Superman bekannt wurde, verbringt die nächsten Monate in Australien am Set seines neuen Films "Voltron". Die Produktion basiert auf einer beliebten Animationsserie aus den 1980er-Jahren. Privat genießen der Schauspieler und Natalie jedoch zurückgezogene Momente, wie sie auch bei dem Ausflug mit ihrem Kind zeigen. Henry, der für seine Liebe zu Fantasy und Gaming bekannt ist, hat in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihm ein ausgeglichenes Privatleben ist. Mit Natalie und ihrem gemeinsamen Nachwuchs scheint er nun den perfekten Ausgleich zu seinem vollen Terminkalender gefunden zu haben.

Getty Images Henry Cavill, mit seiner Freundin Natalie

