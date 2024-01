Das denkt Kendra Wilkinson über einstige Playboy-Kolleginnen

Kendra Wilkinson (38) wurde bekannt als eine von Hugh Hefners (✝91) Freundinnen. Doch ihre Zeit in der Playboy Mansion war kein Zuckerschlecken: Das ehemalige Playmate gestand erst kürzlich, dass ihre Zeit mit dem Womanizer tiefe seelische Wunden hinterlassen und sie sogar unter einer Psychose gelitten hat. Auch einige ihrer früheren Playboy-Kolleginnen meldeten sich kritisch zu Wort. Doch was denkt Kendra über ihre Leidensgenossinnen?

"Ich respektiere, was Holly (44), Bridget (50) und Crystal (37) sagen. Ich respektiere, was sie durchgemacht haben - ich respektiere ihre Geschichte", betont die "The Girls Next Door"-Bekanntheit im People-Interview. Bridget berichtete zuvor, dass sie vor dem ersten Mal Sex mit Hugh unter Druck gesetzt worden sei und sich im Anschluss "einfach eklig" gefühlt habe.

Kendra, die inzwischen Mutter ist, stellte vor Kurzem zudem klar, dass sie sich für ihre Tochter einen anderen Weg wünscht. "Ich war jung, vergnügt und dumm. […] "Letztendlich möchte ich nicht, dass meine Tochter in jungen Jahren so sexualisiert wird", erklärte die 38-Jährige im Gespräch mit People.

Getty Images TV-Bekanntheit Kendra Wilkinson

Getty Images Bridget Marquardt, Holly Madison und Kendra Wilkinson, 2012

Getty Images Kendra Wilkinson und Hank Baskett mit ihren Kindern Hank und Alijah

