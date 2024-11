Auf der Raya-Warteliste: Kendra Wilkinson will endlich daten

Reality-TV-Star Kendra Wilkinson (39) gab nun bekannt, dass sie bereit sei, ihr Liebesleben neu zu erkunden, jedoch seit vier Jahren vergeblich versuche, der exklusiven Dating-App Raya beizutreten. Bei den American Reality Television Awards erzählte die 39-Jährige jetzt im Gespräch mit People Magazine, dass sie es einfach nicht schaffe, Zugang zu der Plattform zu bekommen: "Ich schwöre bei Gott, seit vier Jahren stehe ich auf der Warteliste und sie lassen mich nicht rein." Trotz dieser Hürde ist Kendra fest entschlossen, in die Dating-Welt einzutauchen. Bereits Anfang des Jahres hatte das Playmate angekündigt, das selbst auferlegte Zölibat ad acta zu legen.

Die ehemalige "Girls Next Door"-Darstellerin gibt zu, dass sie zwar ein paar zwanglose Liebschaften über Los Angeles verteilt habe, aber nun nach mehr suche. "Ich brauche jetzt ein Upgrade. Nur weil ich hin und wieder ein bisschen Sex habe, ist das noch lange nicht alles. Also suche ich jetzt nach etwas mehr", erklärte sie gegenüber People. Kendra betonte, dass sie jemanden suche, der sie auch außerhalb des Schlafzimmers begeistert, und dass sie "definitiv bereit" sei für eine ernsthafte Beziehung. Zwar wisse die ehemalige feste Freundin von Hugh Hefner (✝91) noch nicht genau, wie man diesbezüglich datet, aber sie wolle es herausfinden.

Kendra war von 2009 bis 2019 mit dem ehemaligen NFL-Spieler Hank Baskett (42) verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder: Hank IV und Alijah Mary. In der Vergangenheit hat sie ihr Leben unverblümt mit der Öffentlichkeit geteilt, doch ihr Dating-Leben blieb bisher verborgen. Jetzt arbeitet sie an neuen Reality-TV-Projekten und denkt darüber nach, erstmals auch ihre Suche nach der Liebe zu zeigen. "Die Leute haben schon alles von mir gesehen – sie haben meinen Schritt gesehen, sie haben meine Brüste gesehen, sie haben die Geburten meiner Kinder gesehen –, aber niemand hat mich jemals daten sehen. Ich könnte also offen für dieses Konzept sein", überlegte sie im September im Gespräch mit People Magazine.

Kendra hoffe daher auf die Unterstützung ihrer Fans auf dieser neuen Reise und freue sich auf die kommenden Abenteuer in ihrem Leben. Schließlich hinterließen die turbulenten Jahre nach der Trennung von Hank ihre Spuren. Obwohl sich die TV-Persönlichkeit zu dieser Zeit als taffe Single-Mom entpuppte und stets betonte, dass man nicht auf jemanden warten müsse, der Liebe und Glück bringe, scheint sie nun bereit zu sein, sich wieder der Liebe zuzuwenden.

Getty Images Kendra Wilkinson im April 2021

Getty Images Kendra Wilkinson und Hugh Hefner, 2006 in Hollywood

Getty Images Hank Baskett und Kendra Wilkinson, 2015