Kendra Wilkinson verrät: So läuft das Co-Parenting mit Hank

Es war keine einfache Zeit für sie! Im Jahr 2018 ließen sich Kendra Wilkinson (38) und Hank Baskett (41) nach neun Jahren Ehe scheiden. Der ehemalige Footballspieler hatte den TV-Star zuvor mehrfach betrogen. Nach der Trennung einigten sich die beiden darauf, das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder Hank Randall und Alijah Mary zu teilen. Doch wie läuft das Co-Parenting zwischen dem Ex-Paar wirklich? Kendra verrät jetzt, wie sie und Hank mit dem geteilten Sorgerecht zurechtkommen!

Im Interview mit People findet das ehemalige Playboy-Model liebevolle Worte für ihren Ex. "Hank ist ein großartiger Vater, ein großartiges Co-Elternteil, und er verdient alles Gute", schwärmt sie. "Die Kinder und ich können uns glücklich schätzen, ihn zu haben. Wir kommen als Eltern wirklich gut miteinander aus", fährt Kendra fort. Einen Groll gegen Hank wegen seiner früheren Untreue hegt sie nicht mehr – das gehöre laut Kendra der Vergangenheit an.

Im gleichen Interview verrät die 38-Jährige, dass sie seit über sechs Jahren keinen Sex mehr hatte. Das soll allerdings nicht so bleiben. Kendra sei offen, wieder "Spaß zu haben". "Ich kann nicht in die Zeit zurückgehen und die Geschichte umschreiben, aber ich bin hier, um in meinem Leben voranzukommen und aufzusteigen", erklärt sie.

Getty Images Kendra Wilkinson und Hank Baskett, 2017

Getty Images Hank Baskett und Kendra Wilkinson, 2015

Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson, ehemaliges Playmate

