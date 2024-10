Manische Angst: So schlecht ging es Kendra Wilkinson 2023

Die Reality-TV-Ikone Kendra Wilkinson (39) hat in einem Interview mit Page Six über ihre jüngsten Krankenhausaufenthalte und ihre bevorstehende Rückkehr ins Reality-TV gesprochen. Sie enthüllte, dass sie im vergangenen Jahr aufgrund einer schweren Identitätskrise zweimal innerhalb einer Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Jetzt fühlt sie sich mental gestärkt und arbeitet an zwei neuen TV-Projekten, in denen möglicherweise auch ihr Liebesleben im Mittelpunkt stehen wird.

Das ehemalige Playboy-Model gab zu, dass der Übergang von ihrem Leben als Sexsymbol und Realitystar zu dem als Mutter, Geschiedene und Immobilienmaklerin eine immense Herausforderung war. "Ich wollte nicht mehr sexualisiert werden und diesen Teil von mir hinter mir lassen", erklärte sie weiter. Die Arbeit als Maklerin in der Sendung "Kendra Sells Hollywood" habe zu einer Identitätskrise geführt, da viele Menschen annahmen, sie hätte ihre Lizenz nur für das Fernsehen erworben. "Es gab viele Behauptungen und Barrieren, die ich durchbrechen musste, und das hat einen Tribut von meiner mentalen Gesundheit gefordert", gestand sie. Dieser Druck und die ständigen Vorurteile führten letztendlich zu ihrer mentalen Erschöpfung und den Krankenhausaufenthalten.

Kendra wurde 2005 durch die Realityshow "The Girls Next Door" bekannt, in der sie neben Hugh Hefner (✝91) und seinen damaligen Freundinnen Holly Madison (44) und Bridget Marquardt (51) zu sehen war. 2009 heiratete sie den ehemaligen NFL-Spieler Hank Baskett (42) und bekam mit ihm zwei Kinder: Hank Jr., der nun 14 Jahre alt ist, und die heute zehnjährige Alijah. Nach ihrer Trennung 2018 und der anschließenden Scheidung konzentrierte sie sich auf ihre Kinder und ihre neue Karriere im Immobiliengeschäft. Jetzt, da ihre Kinder älter sind und sie sich selbst wiedergefunden hat, ist sie bereit, ihr Liebesleben vor der Kamera zu zeigen. "Ich habe keine Ahnung, wie man datet, aber ich bin bereit, es herauszufinden", scherzte sie und fügte hinzu, dass sie es nicht stört, wenn die Kameras dabei laufen.

Getty Images Bridget Marquardt, Holly Madison und Kendra Wilkinson, 2012

Getty Images Kendra Wilkinson und Hank Baskett mit ihren Kindern Hank und Alijah

