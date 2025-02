Premiere: "First Dates"-Duo spricht ein Gebet vor dem Essen

First Dates - Ein Tisch für zwei sorgt immer wieder für Überraschungen. So auch bei Timon und Bianca, die dort bei dem Blind-Date-Experiment aufeinandertreffen. Der Vibe zwischen den beiden scheint zu passen. Von Biancas Vorschlag, vor dem gemeinsamen Essen noch ein Gebet zu sprechen, wirkt Timon zwar überrascht, aber auch neugierig und erfreut. "Danke Jesus für das Essen, segne einfach noch den Abend, schenke uns Mut und Gesprächsstoff, dass es einfach richtig gesegnet wird. Danke, dass du hier bist und auch das Essen segnest. Amen", spricht seine Datepartnerin die bedächtigen Worte, während auch er seine Hände faltet.

Ob Timons Offenheit Bianca wohl imponiert? "Cool, nice", reagiert er auf ihr Tischgebet. Im späteren Interview bestätigt die Blondine, dass es wohl ein gelungener gemeinsamer Abend gewesen sei: "Wir haben schon Gesprächsstoff gefunden – hat funktioniert das Gebet." Auch bei den Zuschauern kommt das Date-Duo supergut an. In den Kommentaren zu einem Instagram-Clip der Folge scheinen sich alle einig zu sein, dass Timon und Bianca richtig gut zusammenpassen. "Wie süß die sind", schreibt eine Nutzerin, während eine andere hinzufügt: "Voll süß! Er hat sich ehrlich gefreut und sie hat so schöne Worte gefunden."

Die beiden Kandidaten sind nicht die ersten, die durch ihre sympathische Art einen positiven Eindruck bei den First-Date-Fans hinterlassen. Auch die beiden Singles Briska und Johann hatten vor wenigen Folgen gepunktet: Das Essen schmeckte den beiden so gut, dass sie vom Team sogar in die Küche gelassen wurden, um der Köchin Doreen höchstpersönlich ihren Dank für das leckere Dinner aussprechen zu können.

ActionPress Roland Trettl, Gastgeber bei "First Dates – Ein Tisch für zwei"

Instagram / doreen_kocht Doreen, Köchin bei "First Dates"

