So viele Kilos hat Anna-Carina im Dschungelcamp abgenommen

Anna-Carina Woitschacks (32) Zeit im Dschungelcamp ist vorbei. Die Schlagersängerin musste den australischen Busch am 14. Tag aufgrund zu weniger Anrufe verlassen. Dafür kann sie sich nun wieder auf ausreichend leckeres Essen freuen – denn das ließ im Dschungel zu wünschen übrig. Kein Wunder also, dass die Pfunde bei der "Märchenbuch"-Interpretin während ihrer 14-tägigen Teilnahme nur so purzelten. "Ich habe fünf Kilo abgenommen", erklärt Anna-Carina bei einer Pressekonferenz, die auch von Promiflash begleitet wurde. Sie sei vorher bereits sehr schlank gewesen, nun sei sie aber "schon sehr dünn". "Ich glaube, man sieht das auch, also bei mir ist nimmer viel dran", ergänzt die Ex-Dschungelcamperin.

An den meisten Tagen können sich die Camper ausschließlich von trockenem Reis mit weißen Bohnen ernähren. Nur, wenn in einer Prüfung ausreichend Sterne gesammelt werden, gibt es eine bessere Auswahl. Und eben diesen Entzug empfindet Anna-Carina als eine der schlimmsten Erfahrungen während ihres Dschungelcamp-Aufenthalts. "Dieser Entzug von allem, was einem lieb ist ... Also das Essen, vor allen Dingen, dass das Essen so wenig war. Man muss sich vorstellen: wirklich eine Handvoll Reis, eine Handvoll Bohnen den ganzen Tag, und wir hatten teilweise drei, vier Tage hintereinander nur eine Ration Bohnen und Reis und etwas Wasser am Tag", erklärt die Musikerin in Anwesenheit von Promiflash. Auf Dauer gelange man dadurch körperlich an seine Grenzen.

Dafür, dass die Kandidaten wegen der fehlenden Sterne keine richtigen Mahlzeiten bekamen, war unter anderem auch Anna-Carina selbst "schuld". Einen Tag vor ihrem Rauswurf nahm sie gemeinsam mit Jörg Dahlmann (66) an einer Dschungelprüfung teil. Aufgrund ihrer Angst vor engen und dunklen Räumen rief sie noch vor Beginn der "Murwillumbah Sun"-Challenge den Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" und brach das Spiel somit ab. So mussten sich die Camper abermals nur mit einer Portion Reis und Bohnen begnügen.

RTL Anna-Carina Woitschack im Dschungelcamp 2025

RTL Anna-Carina Woitschack in einer Dschungelcamp-Prüfung

