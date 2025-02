Dschungel-Fans sauer: Anna-Carina hätte fliegen sollen

Anna-Carina Woitschack (32) wollte bei der gestrigen Dschungelprüfung zeigen, was in ihr steckt – vergebens. Die Schlagersängerin brach die Challenge "Murwillumbah Sun" mit dem berühmten Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ab, bevor es so richtig losgehen konnte. Nichtsdestotrotz darf sie weiterhin im Camp verweilen. Das scheint den Zuschauern aber gar nicht zu gefallen. Ein Großteil des Publikums ist anscheinend der Ansicht, dass Anna hätte ausscheiden sollen. "Anna raus!" und "Da bricht jemand jede Prüfung ab und darf trotzdem drin bleiben ... Habt ihr die Endziffer verwechselt?", machen sich die Dschungelcamp-Fans unter dem Instagram-Beitrag der Show deutlich.

Statt Anna musste tatsächlich ihr Dschungelprüfungspartner Jörg Dahlmann (66) die Show verlassen. Laut einigen Zuschauern habe er aufgrund des Abbruchs gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich richtig zu beweisen. "Anna leistet gar nichts, aber Jörg (der Bock auf die Prüfungen hatte) muss gehen!?", wetterte ein weiterer Social-Media-Nutzer. Ein anderer scheint von der Gesamtsituation gestört zu sein – er bringt zudem Edith Stehfest ins Spiel, die die ganze Zeit "nur Stress" mache. Dass trotz der Gegebenheiten ausgerechnet Jörg gehen musste, ist offenbar auch für diesen Zuschauer ziemlich unverständlich.

Einige Dschungelcamp-Zuschauer vermuten aufgrund der ständigen unerwarteten Rauswahl, dass RTL eventuell seine Finger im Spiel hat – und die Votings gelegentlich manipuliert! So beispielsweise bei dem Exit von Realitystar Sam Dylan (33). Der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner sorgte während seiner Teilnahme regelmäßig für Unterhaltung, unter anderem in der ersten Woche, als er tagtäglich in die Prüfungen gewählt wurde. An Tag zwölf bekam er aber anscheinend trotzdem die wenigsten Anrufe, was die Fans stutzig machte. "Die Anruferzahlen passen einfach so null zu den Social-Media-Kommentaren" und "Leider kommt es sehr manipuliert rüber, was ihr da mit den angeblichen Anrufen macht", lauten beispielsweise zwei Kommentare bei Instagram.

RTL Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack, Dschungelcamper 2025

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

