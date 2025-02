Zoff mit MGK: Brian Austin Green will sich jetzt raushalten

Ein Seitenhieb jagt den nächsten: Brian Austin Green (51) hat klare Worte für Machine Gun Kelly (34) gefunden und ihn öffentlich dazu aufgefordert, ehrlicher zu sein. In einer Instagram-Story teilte der Schauspieler seine Meinung zu einem Artikel über Kellys frühere Beziehung mit der immer noch von der Trennung mitgenommenen und hochschwangeren Megan Fox (38). Sein Post wurde später von TMZ publik gemacht – in ihm schrieb er: "Bro. Sei einmal in deinem Leben ehrlich. Hör auf, so viel darauf zu geben, wie du wahrgenommen wirst, dass du versuchst, andere Menschen mit hineinzuziehen." Brian erklärte nun am Mittwoch gegenüber dem Magazin People, dass er keine Antwort von Kelly erwarte und auch nicht damit rechne: "Das ist nichts, was ich normalerweise tue, aber es hat mich damals wirklich getroffen, als ich las, wie er darüber denkt."

Brian war von 2010 bis 2020 mit Megan verheiratet, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Nach der Trennung begann die 38-Jährige eine turbulente Beziehung mit Machine Gun Kelly, die über die Jahre wiederholt Schlagzeilen machte. Die beiden verlobten sich schließlich im Dezember 2022, trennten sich jedoch im November 2024 nur wenige Wochen nach der Verkündung, dass sie ein Baby erwarten. Brian äußerte sich zuvor in einem Interview auch zu ihrem Beziehungsende, übte Kritik am werdenden Vater und zeigte Mitgefühl für Megan: "Ich möchte nur das Beste für sie, für das Baby und unsere Kinder." Einem Insider zufolge ist Megan selbst während der Beziehung erschöpft gewesen und habe zuletzt kaum noch Kontakt zu Kelly gesucht, wie People berichtete.

Hinter den Kulissen scheint sich Brian trotz allem mit der Situation arrangiert zu haben. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "Beverly Hills, 90210", setzt seinen Fokus mittlerweile auf die Familie und das Wohl der gemeinsamen Kinder. Auch mit seiner eigenen Vergangenheit habe er abgeschlossen und betonte, sich zukünftig nicht mehr in diese Online-Diskussionen einzumischen. Während seiner Karriere, die auch diverse private Herausforderungen wie eine chronische Darmerkrankung mit sich brachte, hat Brian mehrfach bewiesen, dass er großen Wert auf Respekt und eine friedliche Ko-Elternschaft legt – auch nach dem Ende seiner Beziehung mit Megan.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian Austin Green im September 2023

Anzeige Anzeige