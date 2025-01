Nach MGK-Trennung: Megan Fox noch immer am Boden zerstört

Die Schauspielerin Megan Fox (38) und der Musiker Machine Gun Kelly (34) haben sich Berichten zufolge getrennt – kurz bevor ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kommt. Megan, die bereits drei Kinder aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (51) hat, soll die Beziehung beendet haben, nachdem sie auf seinem Handy Nachrichten von anderen Frauen entdeckt hatte. "Megan ist am Boden zerstört. Auch wenn sie die Beziehung beendet hat, bedeutet das nicht, dass sie ihn nicht mehr liebt", erklärte eine anonyme Quelle gegenüber In Touch. Trotz ihres Liebeskummers wolle sie ihm die Möglichkeit geben, auch weiterhin ein Teil im Leben ihres ungeborenen Kindes zu sein.

Die Beziehung der beiden war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt. Ihre Verlobung wurde 2023 aufgelöst, nachdem immer wieder Berichte über Schwierigkeiten und Vertrauensprobleme aufgetaucht waren. Megan, die ihre Schwangerschaft im November 2024 via Instagram bekannt gab, hatte zuvor bereits eine Fehlgeburt erlitten. Ob die Geburt ihres Kindes die beiden wieder näher zueinanderbringen oder endgültig einen Abstand schaffen wird, bleibt abzuwarten. "Sie kann ihren Kopf nicht um den Gedanken wickeln, dass es wirklich vorbei ist, obwohl sie sagt, dass sie weiß, dass es sein muss", so die Quelle gegenüber der In Touch.

Megan Fox und MGK, bürgerlich Colson Baker, gingen seit 2020 gemeinsam durchs Leben und galten lange als eines der aufsehenerregendsten Paare in Hollywood. Die Schauspielerin sprach oft über ihre tiefe Verbindung und bezeichnete den Musiker in Interviews als ihre "Zwillingsflamme". Beide teilten eine Leidenschaft für unkonventionelle Romantik, was sich in ihren extravaganten Auftritten und öffentlich geteilten Liebeserklärungen widerspiegelte. Doch nun zeigt sich ihre Beziehung von einer anderen Seite – zwischen Enttäuschung und der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft für ihr ungeborenes Kind.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

