Ex Brian unterstützt Megan Fox bei ihrer Schwangerschaft

Gestern wurde bekannt, dass Megan Fox (38) und ihr On-off-Partner Machine Gun Kelly (34) den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Schauspielerin ist bereits Dreifachmama: Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) brachte sie Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8) zur Welt, bevor die beiden sich 2022 scheiden ließen. Dass Megan nun mit einem anderen Mann ein weiteres Kind erwartet, scheint Brian nicht weiter zu stören. "Brian weiß, was für eine großartige Mutter sie für ihre Kinder ist und war, und er kann sich nicht vorstellen, dass sich das in irgendeiner Weise ändert, wenn sie ein Kind mit [MGK] bekommt", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Weiter berichtete die Quelle: "Brian möchte, dass alle gesund sind, und er wird ihr neues Kind willkommen heißen, wenn es so weit ist, ganz ohne Drama." Der Schauspieler ahnt wohl, wie emotional diese Schwangerschaft für Megan ist. In der Vergangenheit sprach die "Transformers"-Darstellerin mehrfach über ihre Schwierigkeiten und traumatischen Erfahrungen mit dem Thema – so erlitt sie während der Beziehung mit MGK eine Fehlgeburt, die sie unter anderem mit Gedichten in ihrem Gedichtband "Pretty Boys are Poisonous" verarbeitete. In einer früheren Beziehung hatte sie zudem eine Eileiterschwangerschaft.

Auf ihren verlorenen Sprössling scheint Megan auch in ihrer Schwangerschaftsverkündung Bezug zu nehmen. "Nichts ist wirklich verloren. Willkommen zurück", schrieb sie am Montag auf Instagram. Dazu teilte die 38-Jährige eine Reihe von Fotos, auf denen sie unter anderem ihren kleinen Babybauch streichelt und einen Schwangerschaftstest in die Kamera hält.

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green, Schauspieler

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox. 2022

