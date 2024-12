So wichtig ist Lukas Baltruschat Sex in einer Beziehung

Lukas Baltruschat (30) zeigte sich in seinen vergangenen Formaten von der offenen Seite: Vor allem bei Are You The One – Reality Stars in Love ließ er es ordentlich krachen. Doch wie wichtig ist dem TV-Casanova der sexuelle Aspekt in einer Partnerschaft? "Sex ist schon wichtig. Also sehr wichtig. Ich habe gerne Sex, aber das ist nicht ausschlaggebend. Es gehören viele Faktoren dazu. Aber das ist einer der Punkte, der auf jeden Fall dabei sein muss", plaudert er im Talk mit Promiflash bei den Reality Awards aus.

Das zeigte sich bereits in der V.I.P-Version des Kuppelformats Are You The One?. Dort bandelte der Ex-Bachelorette-Boy mit Jennifer Iglesias (26) an und sprach vor allem von ihren körperlichen Vorzügen. "Fakt ist, Jenny hat einen wahnsinnig brutalen Arsch", schwärmte er damals im Einzelinterview. Die ehemalige Love Island-Kandidatin war sich daraufhin sicher, dass ihr Flirtpartner dauerhaft "horny" sei. Auch sonst ließ er nichts anbrennen – hinter Jennys Rücken tauschte er heiße Küsse mit Linda Braunberger (24) aus.

Seine Vorliebe für Sex brachte den Muskelmann auch in einer anderen Show schon in Teufels Küche: Bei Prominent getrennt traf er auf seine Ex-Freundin Chiara Fröhlich (27), die ihm vorwarf, sie betrogen zu haben. Nach vielen Versuchen, sein Vergehen zu leugnen, gab er schließlich zu: "Du hast recht. Ich habe dich betrogen."

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2023

Fine Lohmann Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

