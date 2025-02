Das ist der erste Stopp von Nikola Glumac und Kims Weltreise

Am Freitagabend verkündeten Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) im Netz, dass sie eine Weltreise antreten. Gesagt, getan: Bereits einige Stunden später befanden sich die beiden am Flughafen in ihrer Wahlheimat Dubai, um den Weg zu ihrem ersten Stopp ihrer Weltreise anzutreten. Auf Instagram meldet sich das Reality-TV-Pärchen nun erneut bei seinen Fans und verrät: "Wir sind jetzt gerade in Australien angekommen, Leute!"

Dort haben sie etwas ganz Besonderes vor, denn wie Kim betont: "Es wird aber nicht nur Hotel-Hopping und superlangweilig, das ist ja eine ganz klare Sache." Voller Freude platzt es dann aus der Dschungelcamp-Bekanntheit heraus: "Wir machen eine Vantour." Auch Nikola ist überglücklich und kann es "kaum fassen", dass das Abenteuer nun für die beiden vom australischen Perth aus losgeht.

Das Reiseabenteuer ist nicht das Einzige, was jetzt für Kim und Nikola ansteht. Bereits vergangene Woche überraschte Kim ihre Follower: Sie hatte in einem Clip einen Schwangerschaftstest gemacht, und das Ergebnis war positiv. In einem neuen Video auf Instagram bestätigte das Reality-Pärchen die frohe Botschaft. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger", verkündete die Beauty mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

