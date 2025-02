Diese Ratschläge hat Jermaine für die neuen GNTM-Kandidaten

Jermaine Kokoú Kothé ging im vergangenen Jahr in die Germany's Next Topmodel-Geschichte ein: Er gewann als erster Mann die Show! Auch in diesem Jahr werden wieder unzählige Kandidaten und Kandidatinnen um den Siegertitel buhlen. Im exklusiven Interview mit Promiflash bei der GNTM-Preview verrät die Laufstegschönheit, was sie den Frischlingen mit auf den Weg geben möchte. Jermaine hat nämlich auch schon den ein oder anderen der neuen Models kennengelernt. "Einfach man selbst bleiben, das sage ich jedem. [...] Man muss einfach wirklich bei sich bleiben und einfach auf sich selbst fokussieren, einfach man selbst sein und sich nicht so verkopfen", rät er.

Dass das nicht leicht fällt, weiß Jermaine natürlich auch. Wie er gegenüber Promiflash schildert, macht man sich natürlich selbst verrückt. "Während ich da war, war es auch so. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, aber am Ende habe ich einfach losgelassen und war einfach ich selbst und habe es einfach genossen. Und dann habe ich gewonnen", fügt er mit einem Grinsen hinzu. Und seitdem reist er als professionelles Model durch die ganze Welt. Erst vor wenigen Tagen durfte er für die Berliner Fashion Week laufen und hat über die vergangenen Monate einige Kampagnen einheimsen können.

Während seiner Zeit in Heidi Klums (51) Modelshow lieferte Jermaine Woche um Woche krasse Performances ab. Doch für ihn sollte die Castingshow nur ein Sprungbrett sein – wie er direkt nach dem damaligen Finale gegenüber Promiflash verriet, hatte er Großes vor. Jermaine wollte nämlich den internationalen Markt unsicher machen und für die großen Luxusmodehäuser laufen. "Ich will nach Mailand, Paris, auf die Fashionweeks, um mir eine Modelagentur zu suchen und loszulegen. Ich will nicht GNTM geworden sein und dann nichts daraus machen", meinte er damals.

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Instagram / jzrmaine Jermaine Kokoú Kothé, Model

