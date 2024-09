Wird Jason Isaacs der nächste James-Bond-Bösewicht?

James Bond-Fans sind sich, was den neuen Schurken im nächsten "James Bond "-Film angeht, einig: Der britische Schauspieler Jason Isaacs (61) soll die Rolle übernehmen. Neben Diskussionen über die Auswahl des richtigen Bösewichtes wird auch über die Besetzung des neuen 007 seit Monaten im Netz heiß diskutiert. Im März berichtete The Sun, dass Aaron Taylor-Johnson (34) die Rolle des 007 angeboten worden sei, aufgrund der letztjährigen Streiks in Hollywood verzögere sich jedoch der Start des neuen Bond-Films.

Bekannt wurde der 61-jährige Jason vor allem durch seine Rolle als Lucius Malfoy in den Harry-Potter-Filmen, beeindruckte aber auch durch Auftritte in zahlreichen anderen Produktionen wie "Peter Pan", "The Patriot" oder "Hotel Mumbai". In den sozialen Medien fordern Fans lautstark seine Besetzung als Bond-Bösewicht. "Ich hoffe immer noch auf Jason Isaacs. Mir egal, wie alt er ist", schreibt ein Unterstützer. Ein anderer meint: "Nicht zu alt, um ein Bond-Bösewicht zu sein" und ein dritter fügt hinzu: "Ich habe ihn schon immer gemocht, und er spielt einen brillanten Bösewicht – ich wäre sehr froh, ihn als den Bösen zu sehen."

Seit Beginn der "James Bond"-Reihe im Jahr 1962 haben bereits einige schillernde Bösewichte die Leinwand dominiert. So sind auch für die nächste Schurkenrolle berühmte Schauspieler wie Cillian Murphy (48), Idris Elba (52), Tom Hardy (47) und Gary Oldman (66) im Gespräch. Cillian, der in Peaky Blinders den berüchtigten Tom Shelby spielte und kürzlich einen Oscar für seine Rolle in "Oppenheimer" gewann, gilt als besonders heißer Anwärter. Es bleibt spannend, wer letztendlich die Rolle übernehmen wird, doch die Fans sind sich einig: Ein neuer, ikonischer Bond-Schurke wird sehnsüchtig erwartet.

Jason Isaacs & Tom Felton als Lucius & Draco Malfoy in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024

