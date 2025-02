"Teen Mom"-Star Leah Messer schließt Frieden mit Ex-Partnern

Leah Messer (32), bekannt aus der MTV-Reality-Serie Teen Mom, hat jetzt offen über ihr Verhältnis zu ihren Ex-Partnern Jeremy Calvert und Corey Simms gesprochen. "Jeremy und ich sind höflich zueinander, und das gilt auch für Corey", erklärte sie gegenüber InTouch. Besonders ihre Beziehung zu Jeremy hat sich seit einer eskalierenden Auseinandersetzung, die Ende 2023 sogar die Polizei auf den Plan rief, verbessert. Damals hatte er Leah an ihrem Arbeitsplatz bedroht, was ihr große Angst einjagte. Im Interview betonte sie jedoch, dass sie inzwischen in der Lage seien, zum Wohle ihrer Tochter zu kommunizieren.

Um Streitigkeiten zu vermeiden, nutzen Leah und Jeremy eine Co-Parenting-App, mit der Absprachen über ihre gemeinsame Tochter Ali getroffen werden. Leah gab zu, dass die Auseinandersetzungen ihre Tochter belastet hätten, weshalb sie psychologische Unterstützung in Anspruch nahmen. Mit Corey, dem Vater ihrer Zwillinge Aleeah und Aliannah, der 2015 das Hauptsorgerecht für die beiden zugesprochen bekam, hat Leah inzwischen ebenfalls eine funktionierende Regelung gefunden. Trotz ihrer damaligen persönlichen Probleme, darunter Depressionen und Angstzustände, scheint sie mittlerweile auf einem guten Weg zu sein, ein harmonisches Umfeld für ihre Kinder zu schaffen. "Solange es meinen Kindern gut geht, ist alles in Ordnung", stellte sie mit Nachdruck klar.

Privat zeigt sie sich in den letzten Jahren zunehmend gefestigt und spricht offen über persönliche Herausforderungen, die sie auch in ihrem Buch "Hope, Grace, & Faith" thematisiert. Während die turbulente Beziehung zu ihren Ex-Partnern oft Schlagzeilen machte, blieb Leah stets darauf bedacht, ihrer Familie Stabilität zu bieten. Fans können sie zudem in der aktuellen Staffel von "Teen Mom: The Next Chapter" weiterhin auf ihrer persönlichen und familiären Reise begleiten.

Instagram / leahmesser Töchter von Leah Messer, 2023

Instagram / leahmesser Leah Messer, "Teen Mom"-Star

