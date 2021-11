Leah Messer (29) scheint wieder rundum zufrieden zu sein! Die Teen Mom-Bekanntheit ließ bereits im Sommer die Gerüchteküche ordentlich brodeln, als sie sich Händchen haltend mit einem unbekannten Mann zeigte. Die Spekulationen wurden dann im September durch süße Pärchenbilder mit ihrem neuen Freund Jaylan Mobley bestätigt. Nun postete Leah ein niedliches Video von Jay beim Kochen mit ihrer jüngsten Tochter!

"Ich liebe meine Babys", schrieb die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Clip, auf dem man ihren neuen Freund Jaylan sieht, wie er mit ihrer Tochter Addie das Frühstück zubereitet. Die dreifache Mutter genoss einen gemütlichen Samstag mit ihrer Familie und dem Beau, der sich blendend auch mit den Kindern des Reality-TV-Stars zu verstehen scheint.

Nach zwei gescheiterten Ehen wirkt es, als laufe es bei Leah in der Liebe endlich wieder richtig gut. Seit dem Paar-Outing Anfang September postete sie regelmäßig süße Bilder und ließ ihre Fans an der Beziehung teilhaben. Das dürfte auch zur Freude der Töchter der jungen Mutter sein! "Du musst bald mal auf ein Date gehen. Du musst jemand Nettes kennenlernen", hatte die elfjährige Aleeah ihre Mutter einst in einer "Teen Mom"-Folge gebeten.

Instagram / leahmesser Jaylan Mobley und Leah Messer, "Teen Mom"-Star

Instagram / leahmesser "Teen Mom 2"-Sternchen Leah Messer mit ihren Töchtern

Instagram / leahmesser Leah Messer, September 2020

