Leah Messers (29) Tochter sorgt sich um ihre Mama. Die Teen Mom-Darstellerin erlebte vor einigen Wochen einen ziemlichen Schock: Bei ihr wurde ein Knoten in der Brust festgestellt. Nach weiteren Untersuchungen stellte sich zum Glück heraus, dass der Tumor gutartig ist. Die Dreifach-Mama leidet also nicht an Krebs. Ihre jüngste Tochter Addie versetzt der Gesundheitszustand ihrer Mama aber trotzdem in Sorge: Die Achtjährige hat Angst, ihre Mutter könnte sterben.

In einem Trailer zur neuesten Folge von "Teen Mom 2" sieht man Leah und ihre drei Kinder gemeinsam am Esstisch. Die 29-Jährige erklärt ihren Kleinen dabei, dass sie aufgrund des Knotens noch einmal wegen einer Untersuchung zum Arzt muss. Addie fragt daraufhin sofort geschockt: "Wirst du sterben, wenn du das tust?" Ob Leah ihre Tochter beruhigen kann, geht aus dem Trailer noch nicht hervor.

Leah hat mit ihren drei Kindern von Anfang an sehr offen über diesen Gesundheitsschock gesprochen. Sie habe diese Gelegenheit dazu nutzen wollen, ihre Mädchen darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, sich regelmäßig abzutasten. Überrascht euch Addies Reaktion? Stimmt ab!

Leah Messer im April 2020

Leah Messers Tochter Addie

Leah Messer mit ihren Töchtern Adalynn, Ali und Aleeah

