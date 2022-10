"Teen Mom"-Star Leah Messer und Jaylan haben sich getrennt

Sie dachte, sie hätte den passenden Deckel auf ihren Topf gefunden! Erst vor zwei Monaten haben sich Teen Mom-Star Leah Messer (30) und ihr Partner Jaylan Mobley verlobt. Jaylan stellte der Blondine ganz romantisch auf einer Reise nach Costa Rica die Frage aller Fragen. Die schwärmte in der Öffentlichkeit immer wieder von ihrer großen Liebe. Doch jetzt der große Schock: Die beiden haben sich getrennt!

Leah und Jaylan richteten auf Instagram nun ein paar Worte an ihre Fans. "Obwohl das letzte Jahr für uns beide unglaublich aufregend war, haben wir erkannt, dass es das Beste ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Wir sind so dankbar für die Lektionen, das Wachstum und die Erinnerungen, die wir in dieser Beziehung erlebt habe", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto von sich und ihrem einstigen Verlobten.

Die beiden hoffen, dass ihre Fans ihre Geschichte auch weiterhin verfolgen – aber als Freunde. Denn, so fahren sie fort: "Wir werden uns immer lieben und respektieren." Trotzdem sei es ihnen wichtig, ihre Privatsphäre zu haben. Deshalb bitten sie ihre Fans darum, diese auch zu respektieren, während Leah und Jaylan ein neues Lebenskapitel starten wollen.

Instagram / leahmesser Jaylan Mobley und Leah Messer, "Teen Mom"-Star

Instagram / leahmesser Leah Messer mit ihrem Freund Jaylan Mobley, 2021

Instagram / Leah Messer "Teen Mom"-Darstellerin Leah Messer macht ein Selfie mit ihrem Freund Jaylan Mobley

