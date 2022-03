Schon vor Monaten gab es erste Gerüchte, dass Teen Mom-Star Leah Messer (29) wieder frischverliebt sein könnte. Inzwischen steht fest: Die dreifache Mutter hat mit Jaylan Mobley wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Wie verliebt die beiden sind, beweist Leah immer wieder im Netz. Aber wie sieht es mit gemeinsamen Zukunftsplänen aus? Planen Leah und Jaylan jetzt möglicherweise schon eine Hochzeit oder gemeinsamen Nachwuchs?

"Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin offen für die Ehe, aber ich will es lieber langsam angehen lassen", erklärte sie im In Touch-Interview ihre Pläne für die Zukunft mit Jaylan. Um über eine Hochzeit oder Kinder nachzudenken, ist die Beziehung offenbar noch zu frisch. "Ich denke, ich will ihn einfach kennenlernen. Lasst mich diesen Mann lieben. Lasst mich diesen Mann kennenlernen, bevor wir dieser Beziehung noch mehr Druck aussetzen. An diesem Punkt sind wir gerade", verriet Leah.

Nicht nur die 29-Jährige ist hin und weg von Jaylan. Er scheint sich auch bestens mit ihren drei Töchtern zu verstehen. Selbst Leahs Ex-Männer Corey Simms und Jeremy Calvert haben Leah und Jaylan offenbar schon ihren Segen gegeben. "Ich habe Jaylan sowohl Corey als auch Jeremy vorgestellt und sie lieben ihn", meinte sie.

Instagram / leahmesser Jaylan Mobley und Leah Messer, "Teen Mom"-Star

Instagram / leahmesser Leah Messer mit ihren Töchtern und ihrem Freund Jaylan Mobley

Instagram / leahmesser Leah Messer mit ihrem Freund Jaylan Mobley, 2021

