Das lässt einem doch das Herz erwärmen! Leah Messer (29), die durch die Reality-Show Teen Mom bekannt wurde, zeigt sich ganz verliebt mit ihrem neuen Freund Jaylan Mobley. Erst vor Kurzem postete sie ein niedliches Video, in dem dieser gemeinsam mit ihrem Töchterchen Addie zu sehen ist. Die Kleine scheint ebenfalls ganz angetan von Jaylan zu sein, genau wie ihre Mutter. In einem Interview kam Leah aus dem Schwärmen von ihrem Freund nicht mehr heraus!

Jaylan hatte vor Kurzem sein Debüt bei der Show "Teen Mom: Family Reunion", in der sich die Teenie-Mütter aus den vergangenen Staffeln zu einem Wiedersehen zusammenfinden. In einem Interview mit E! News sprach die 29-Jährige daraufhin in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten: "Er verkörpert all das, wonach ich immer gesucht habe. Ich glaube nicht, dass es noch einmal jemanden geben wird, der sich so liebevoll um meine Kinder kümmert. Er ist einfach großartig!" Die TV-Darstellerin scheint von ihrem Partner hin und weg zu sein.

Während der Episode von "Teen Mom: Family Reunion", in der Jaylan zum ersten Mal zu sehen war, sprachen die beiden ebenfalls ganz offen über ihre Beziehung. Der 25-Jährige scheint mit seiner Geliebten genauso happy zu sein wie diese mit ihm: "Ich möchte nicht, dass das zwischen uns nur von kurzer Dauer ist. Vielmehr möchte ich für eine lange Zeit an Leahs Seite sein."

Instagram / leahmesser "Teen Mom 2"-Sternchen Leah Messer mit ihren Töchtern

Instagram / Leah Messer "Teen Mom"-Darstellerin Leah Messer macht ein Selfie mit ihrem Freund Jaylan Mobley

Instagram / leahmesser Jaylan Mobley und Leah Messer, "Teen Mom"-Star

