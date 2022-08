"Teen Mom"-Star Leah Messer hat sich mit Partner verlobt

Für Leah Messer (30) beginnt bald ein neues Kapitel in ihrem Leben! Monatelang munkelten ihre Fans, dass die dreifache Mutter frischverliebt ist, doch erst im vergangenen November machte sie ihre neue Liebe öffentlich: Die Teen Mom-Bekanntheit hat mit Jaylan Mobley den perfekten Mann an ihrer Seite gefunden. Nun möchte das Paar den nächsten Schritt in seiner Beziehung wagen: Leah und Jaylan haben sich verlobt!

Gegenüber People verkündeten Leah und ihr Verlobter Jaylan die freudigen Neuigkeiten: Am vergangenen Freitag hielt der Hottie während einer romantischen Reise nach Costa Rica um die Hand seiner Liebsten an – dabei stellte er die Frage aller Fragen mit einem 4,7-Karat-Ring! "Es ist ein unglaubliches Gefühl", berichtete die 30-Jährige von ihrer Verlobung. Außerdem fügte Leha hinzu, dass sie schon vor dem Anfang gewusst habe, "das etwas im Gange war", sie aber "keine Ahnung hatte, was es sein würde".

Bereits im vergangenen März hatte Leah ausführlich über das Thema Heiraten gesprochen: "Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin offen für die Ehe, aber ich will es lieber langsam angehen lassen", verriet sie damals in einem In Touch-Interview über ihre Zukunftspläne mit ihrem Liebsten Jaylan.

Instagram / leahmesser "Teen Mom 2"-Sternchen Leah Messer mit ihren Töchtern

Instagram / leahmesser Jaylan Mobley und Leah Messer, "Teen Mom"-Star

Instagram / Leah Messer "Teen Mom"-Darstellerin Leah Messer macht ein Selfie mit ihrem Freund Jaylan Mobley

