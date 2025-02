Jack Fincham startet nach Haftentlassung eine Box-Karriere

Jack Fincham hat sich mitten in einer schwierigen Phase seines Lebens an seine Fans gewandt. Nachdem sein Hund Elvis (42), ein Cane Corso, zwei Vorfälle verursachte – darunter ein Angriff auf einen Jogger in Kent – wurde Jack zu einer Gefängnisstrafe von sechs Wochen verurteilt. Er legte jedoch Berufung ein und wurde auf Kaution entlassen. Auf Instagram zeigte sich der Reality-Star kämpferisch und verkündete in seiner Story, dass er am 1. März in London bei einem Boxkampf antreten werde. "Das hat mir gerade gefehlt - etwas, worauf ich mich konzentrieren kann", erklärte Jack und bat um Unterstützung seiner Fans.

Die Urteile bezüglich der Vorfälle mit Elvis haben nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch die öffentliche Meinung stark geprägt. Nachbarn beschrieben den Hund als "beängstigend" und beklagten, dass die vereinbarten Auflagen – wie das Tragen eines Maulkorbs – nicht immer eingehalten worden seien. Neben dem Vorfall in Kent betraf ein weiterer Vorfall aus dem Jahr 2024 eine Frau, die von Elvis am Bein verletzt wurde. Jack, der bereits wegen einer anderen Straftat auf Bewährung war, hatte sich zudem zuvor durch das Posten von Fotos mit einem unangeleinten Hund in die Kritik gebracht. All das führte zu seiner Verurteilung, doch die endgültige Entscheidung im Berufungsverfahren steht noch aus.

Abseits der neuesten Kontroversen war Jacks Karriere nach "Love Island" eher holprig. Während seine damalige Partnerin Dani Dyer (28) beruflich durchstartete, kämpfte er mit einem wechselhaften Image in der Öffentlichkeit. Seine Beziehung mit Chloe Brockett, bekannt aus The Only Way Is Essex, sorgte ebenfalls schon öfter für Schlagzeilen. Tierfreunde kritisierten Jack bereits vor Jahren für die Anschaffung seines Hundes mit kupierten Ohren aus Russland, was in Großbritannien illegal ist. Trotz allem gibt sich Jack optimistisch und sieht in der Boxkarriere eine neue Möglichkeit, sich zu beweisen und sein Leben auf einigermaßen stabile Bahnen zu lenken.

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham mit seinem Hund im März 2024

Instagram / chloebrockett Chloe Brockett und Jack Fincham im Dezember 2024

