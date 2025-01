Chloe Brockett steht trotz Gefängnisstrafe hinter ihrem Jack

Jack Fincham wurde kürzlich zu einer sechswöchigen Haftstrafe verurteilt: Der Hund des einstigen Love Island-Gewinners hatte vor einiger Zeit zwei Personen attackiert, weshalb er dazu aufgefordert wurde, seinem Vierbeiner einen Maulkorb anzulegen – was er jedoch versäumte. Seine On-off-Freundin Chloe Brockett zeigte sich äußerst schockiert über die rechtlichen Konsequenzen, die ihr Partner nun tragen muss – scheint jedoch entschlossen, ihm beizustehen. "Sie war bereit, alles zu zahlen, um Jack auf Kaution freizubekommen und ihn mit nach Hause zu nehmen", verriet ein Insider gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Chloe ist im Moment Jacks Fels in der Brandung."

Die Vorstellung, sechs Wochen ohne einander verbringen zu müssen, habe Chloe und ihren Partner "einander näher gebracht". Wie die Quelle weiter ausführte, sei die TV-Persönlichkeit allerdings zusammengebrochen, als Jacks Strafe feststand. "Als der Richter Jack zu einer Freiheitsstrafe verurteilte, schrie Chloe laut: 'Nein!'. Sie war hysterisch und musste von Familienmitgliedern gestützt werden, da sie immer wieder sagte: 'Was soll ich nur ohne meinen besten Freund tun?'", berichtete der Tippgeber. Der 33-Jährige habe versucht, die The Only Way Is Essex-Bekanntheit zu beruhigen, indem er ihr einen Daumen hoch zeigte – sie musste jedoch trotzdem mit Unterstützung aus dem Gerichtssaal begleitet werden.

Die Neuigkeiten über Jacks Haftstrafe wurden erst vor wenigen Tagen bekannt. Wie unter anderem das englische Blatt berichtete, hatte sein Hund im September 2022 einen Jogger gebissen, woraufhin der Influencer eine Entschuldigung äußern und an einem Kurs über verantwortungsvolle Hundehaltung teilnehmen musste. Im Juni 2024 kam es jedoch erneut zu einem Angriff seines tierischen Begleiters, worauf die Anklage folgte. Es wurde angeordnet, dass der Hund an öffentlichen Plätzen einen Maulkorb tragen und an der Leine geführt werden muss sowie nicht mit Personen unter 16 Jahren allein gelassen werden darf. Der Ex-Freund von Dani Dyer (28) hielt sich nicht daran und wurde verurteilt – er soll Berichten zufolge jedoch bereits nach wenigen Stunden auf Kaution freigelassen worden sein.

Instagram / chloebrockett Jack Fincham und Chloe Brockett

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham mit seinem Hund im März 2024

