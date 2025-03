So fällt "Love Island"-Jacks Berufung im Hundebiss-Fall aus

Jack Fincham, der Gewinner der Realityshow Love Island aus dem Jahr 2018, hat sich nach einem gerichtlichen Erfolg nun emotional zu Wort gemeldet. Der TV-Star hatte seinen Hund Elvis zurückbekommen, nachdem dieser acht Monate lang in einem Polizeizwinger gehalten worden war. Grund war eine Strafe wegen zweier Vorfälle, bei denen sein Cane-Corso einen Jogger angeblich attackiert und eine weitere Frau sogar "zerfleischt" haben soll. Der Berufungsprozess endete für Jack am Freitag erfolgreich – er muss nicht ins Gefängnis, obwohl seine eigene Vorgeschichte als Fahrer unter Drogeneinfluss eine Rolle spielte, wie The Sun berichtete. Er gewann mit der Begründung, dass die ursprüngliche Strafe "unter den gegebenen Umständen nie gerecht" gewesen sei. Im Interview mit der Zeitung zeigte sich Jack erleichtert: "Ich fühle mich wie ein Kind am Weihnachtsmorgen, ich habe meinen besten Freund wieder."

Die Vorfälle mit Elvis fanden beide auf dem Grundstück von Jack statt. Der Reality-Star räumte im Rahmen des Prozesses sogar ein, dass es ganz seine Verantwortung gewesen sei: "Es ist nie die Schuld des Hundes, immer die des Besitzers." Dennoch konnte er laut The Sun viele kritische Stimmen in den sozialen Medien nicht besänftigen, vor allem aus der Hundetrainerszene, die ihm Verantwortungslosigkeit vorwarfen. Jack sprach davon, sich in dieser Zeit "missbraucht" und "erschrocken" gefühlt zu haben, da er eine Welle von Hass im Internet über sich ergehen lassen musste. "Es gab Leute, die mich und meinen Hund töten wollten." Er sei sogar als "Abschaum" betitelt worden. Unterstützt wurde er in diesen schweren Zeiten von seiner Freundin Chloe Brockett. Heute scheint der Hundeliebhaber wieder mehr Wert auf das Ansehen und die Pflege seines Haustieres zu legen: "Der Mann, der ihn abgegeben hat, sagte, dass sich alle im Zwinger in ihn verliebt hätten."

Jack, der jahrelang mit schweren Suchtproblemen zu kämpfen hatte, ist nicht nur für seine Reality-TV-Karriere bekannt, sondern auch als jemand mit einem großen Herz für Tiere. In früheren Interviews verriet er, dass Hunde schon lange seine Leidenschaft seien und er sich früher sogar wünschte, Tierarzt zu werden. Auch sein Umgang mit Elvis, etwa durch neue Trainingsmaßnahmen wie das Tragen eines Maulkorbs, zeigt, dass ihm das Wohl des Tieres am Herzen liegt. Elvis, der sich nach den acht Monaten nun wieder bei Jack einlebt, wurde herzlich mit frischem Rinderhack und neuen Spielsachen begrüßt – darunter ein Hauspantoffel von Jack, der schnell zu seinem Lieblingsspielzeug avancierte. "Er musste gründlich gewaschen werden, sein Fell glänzt nicht mehr so stark, aber ansonsten geht es ihm gut", resümierte Elvis' Herrchen.

Instagram / chloebrockett Chloe Brockett und Jack Fincham im Dezember 2024

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham mit seinem Hund im März 2024

